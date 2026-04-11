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वैष्णो देवी में उमड़ी भीड़ – अचानक बंद हुआ पंजीकरण, जानें फिर से कब शुरू होगी रजिस्ट्रेशन सर्विस?

Vaishno Devi yatra guidelines: आरएफआईडी कार्ड के जरिए होने वाला पंजीकरण अब अगले दिन सुबह 4 बजे तक रोक दिया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 11, 2026 11:16:07 PM IST

वैष्णो देवी में बंद हुआ पंजीकरण
वैष्णो देवी में बंद हुआ पंजीकरण


Vaishno Devi yatra registration closed: वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कटरा स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं. आरएफआईडी कार्ड के जरिए होने वाला पंजीकरण अब अगले दिन सुबह 4 बजे तक रोक दिया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें.

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हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए रवाना

प्रशासन के अनुसार, एक ही दिन में करीब 46,700 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान किया. यह संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले काफी अधिक है, जिससे यात्रा मार्ग और भवन परिसर में दबाव बढ़ गया है. इसी कारण यह कदम उठाया गया है.

प्रशासन की अपील और इंतजाम

श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और निर्देशों का पालन करें. सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक टीमें लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे. पंजीकरण काउंटर निर्धारित समय पर फिर से खोल दिए जाएंगे.

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कटरा में बढ़ा दबाव, ठहरने की चुनौती

भारी भीड़ के कारण कटरा में होटल, धर्मशालाओं और अन्य ठहरने के स्थानों पर भी काफी दबाव देखा जा रहा है. नए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे फिलहाल यहीं रुकें और प्रशासन के निर्देशों का इंतजार करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

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Tags: Katra crowd update 2026RFID card Vaishno Devi newsVaishno Devi darshan rush todayVaishno Devi latest newsVaishno Devi yatra registration closed
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