पानी में डूबे सपनों के आशियाने! मुंबई के इस इलाके में घर खरीदना फायदे का सौदा या जोखिम?

Mumbai rain: मुंबई से सटे पालघर जिले का सबसे बड़ा रिहायशी और व्यावसायिक केंद्र वसई-विरार इन दिनों रिकॉर्ड बारिश की मार झेल रहा है. कुछ ही घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है. सड़कें समंदर जैसी दिखाई दे रही हैं, रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं और घरों व दुकानों में पानी घुसने से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. इस प्राकृतिक आपदा के बीच प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस जलभराव का असर यहां की प्रॉपर्टी कीमतों और खरीदारों के रुझान पर पड़ेगा.

वसई-विरार के कई प्रमुख इलाके पानी में डूबे

हालात इतने गंभीर हैं कि वसई स्टेशन के नजदीक स्थित अंबाड़ी रोड और मानिकपुर रोड पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. इसके अलावा एवरशाइन रोड पर भी भारी जलभराव देखने को मिला है, जहां सड़कें किसी समुद्री तट जैसी नजर आ रही हैं. स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साथिवली रोड और भोईदापाड़ा रोड पर कई वाहन तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए. लगातार बारिश और जलनिकासी व्यवस्था पर बढ़ते दबाव ने स्थानीय निवासियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं.

मध्यमवर्ग की पहली पसंद रहा है वसई-विरार

हर साल मानसून के दौरान जलभराव की समस्या सामने आने के बावजूद वसई-विरार लंबे समय से मुंबई महानगर क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय अफोर्डेबल हाउसिंग कॉरिडोर के रूप में पहचान बनाए हुए है. मुंबई शहर की तुलना में कम कीमतों पर घर मिलने के कारण यह इलाका मध्यमवर्गीय परिवारों और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बेहतर कनेक्टिविटी और अपेक्षाकृत कम कीमतों ने इस क्षेत्र को रियल एस्टेट निवेशकों की नजर में भी महत्वपूर्ण बनाए रखा है.

वसई वेस्ट और वसई ईस्ट में क्या हैं मौजूदा कीमतें?

साल 2026 के बाजार रुझानों के अनुसार वसई-विरार क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतें इलाके के आधार पर अलग-अलग हैं. वसई वेस्ट, जिसे इस कॉरिडोर का प्रीमियम इलाका माना जाता है, वहां अपार्टमेंट्स की औसत कीमत ₹8,500 से ₹11,500 प्रति वर्ग फुट के बीच दर्ज की जा रही है. दूसरी ओर वसई ईस्ट अपेक्षाकृत किफायती क्षेत्र बना हुआ है, जहां प्रॉपर्टी के औसत रेट ₹6,500 से ₹9,000 प्रति वर्ग फुट के आसपास हैं.

विरार में भी मजबूत बना हुआ है हाउसिंग मार्केट

विरार वेस्ट के ग्लोबल सिटी और बोलिंज जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में प्रॉपर्टी की औसत कीमत ₹6,500 से ₹8,250 प्रति वर्ग फुट के बीच बनी हुई है. वहीं विरार ईस्ट, जिसे पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र के सबसे बजट फ्रेंडली हाउसिंग जोन में गिना जाता है, वहां घरों की कीमतें ₹5,000 से ₹8,000 प्रति वर्ग फुट के बीच देखी जा रही हैं. यही वजह है कि यह क्षेत्र पहली बार घर खरीदने वाले लोगों के लिए सबसे आकर्षक विकल्पों में शामिल है.

क्या जलभराव से प्रभावित होगा प्रॉपर्टी बाजार?

वर्तमान हालात को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार की भीषण बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा. रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर पूरे बाजार पर एक समान नहीं होगा. जिन इलाकों और सोसाइटियों में हर साल गंभीर जलभराव होता है, वहां खरीदारों की रुचि कम हो सकती है. इसके विपरीत बेहतर प्लानिंग वाले, ऊंचे स्तर पर बने और आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट्स की मांग बढ़ सकती है. विशेष रूप से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें ऊंचे पोडियम पार्किंग, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ सुरक्षा के इंतजाम हों, उन्हें खरीदार अधिक प्राथमिकता दे सकते हैं.

खरीदारों की बदल सकती है पसंद

विशेषज्ञों के अनुसार इस आपदा के बाद खरीदार केवल कीमत नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जलनिकासी व्यवस्था और बाढ़ जोखिम जैसे पहलुओं पर भी ज्यादा ध्यान देंगे. नए खरीदार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं जहां बारिश के दौरान जलभराव का खतरा कम हो और पार्किंग तथा बेसमेंट क्षेत्र सुरक्षित हों. इससे भविष्य में डेवलपर्स पर भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का दबाव बढ़ सकता है.

सिर्फ वसई-विरार ही नहीं, मुंबई के पॉश इलाके भी प्रभावित

जलभराव की समस्या केवल वसई-विरार तक सीमित नहीं है. मुंबई के कई प्रीमियम और महंगे इलाके भी हर साल मानसून के दौरान इसी चुनौती का सामना करते हैं. इसके बावजूद इन इलाकों की प्रॉपर्टी कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखी जाती. यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल जलभराव की समस्या किसी क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार को पूरी तरह प्रभावित नहीं करती, बल्कि लोकेशन, कनेक्टिविटी और मांग जैसे कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मालाबार हिल और वाकेश्वर में अब भी आसमान छू रहे दाम

दक्षिण मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों मालाबार हिल और वाकेश्वर में मानसून के दौरान कई संपर्क मार्गों पर जलभराव और भारी ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है. इसके बावजूद यहां प्रॉपर्टी की औसत कीमत ₹70,000 से ₹1.15 लाख प्रति वर्ग फुट तक बनी हुई है. वहीं समुद्र के सामने स्थित अल्ट्रा लग्जरी परियोजनाओं में यह दर ₹1.5 लाख से ₹2 लाख प्रति वर्ग फुट तक पहुंच जाती है.

बांद्रा और जुहू में भी नहीं टूटा बाजार का भरोसा

सेलिब्रिटी और हाई-नेटवर्थ निवेशकों की पसंद माने जाने वाले बांद्रा वेस्ट और जुहू में भी कई बार जलभराव और बेसमेंट में पानी घुसने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं. इसके बावजूद बांद्रा में प्रॉपर्टी की औसत कीमत ₹55,000 से ₹75,000 प्रति वर्ग फुट और जुहू में ₹57,000 से ₹80,000 प्रति वर्ग फुट के बीच बनी हुई है.

वर्ली, लोअर परेल और अंधेरी में भी मजबूत हैं कीमतें

सेंट्रल मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक और लग्जरी हब वर्ली तथा लोअर परेल में ड्रेनेज समस्या और सड़कों पर पानी भरने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं. इसके बावजूद यहां प्रॉपर्टी की कीमतें ₹60,000 से ₹75,000 प्रति वर्ग फुट के बीच बनी हुई हैं. वहीं अंधेरी जैसे कनेक्टिविटी हब में भी हर साल जलभराव की स्थिति बनती है, लेकिन यहां औसत कीमत ₹28,000 से ₹40,000 प्रति वर्ग फुट के बीच बनी हुई है. इस इलाके में 3 बीएचके फ्लैट्स की कीमत ₹3.5 करोड़ से ₹5 करोड़ तक पहुंच रही है.

गोरेगांव और मलाड में भी बनी हुई है मांग

पश्चिमी उपनगरों के गोरेगांव वेस्ट और मलाड वेस्ट में हाल के दिनों में कई लग्जरी सोसाइटियों के बाहर जलभराव की तस्वीरें चर्चा में रहीं. इसके बावजूद इन क्षेत्रों की मांग में कोई बड़ी कमी नहीं आई है. वर्तमान में गोरेगांव वेस्ट में प्रॉपर्टी की औसत दर ₹28,000 से ₹35,000 प्रति वर्ग फुट और मलाड वेस्ट में ₹24,000 से ₹30,000 प्रति वर्ग फुट के बीच बनी हुई है.

जलभराव से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकेशन और कनेक्टिविटी

रियल एस्टेट बाजार के जानकारों का मानना है कि वसई-विरार में आई यह आपदा खरीदारों की प्राथमिकताओं को जरूर प्रभावित कर सकती है, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र की कीमतों में व्यापक गिरावट आने की संभावना कम है. भविष्य में वही प्रोजेक्ट अधिक आकर्षक साबित होंगे जो बेहतर ड्रेनेज, सुरक्षित पार्किंग और मजबूत बुनियादी सुविधाओं के साथ आएंगे. ऐसे में बारिश ने भले ही जनजीवन को प्रभावित किया हो, लेकिन रियल एस्टेट बाजार में अब गुणवत्ता और सुरक्षा नए निर्णायक कारक बनकर उभर सकते हैं.