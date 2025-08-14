Varanasi News: पितृपक्ष से पहले यात्रियों के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट, Varanasi News: योगी सरकार ने पितृपक्ष से पहले ही गया जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बुधवार से वाराणसी से बिहार के गया तक विशेष बस सेवा शुरू की है। यह सेवा श्रद्धालुओं को उनके धार्मिक कर्तव्यों और पारंपरिक संस्कारों, जैसे पिंडदान-तर्पण आदि को पूरा करने में सहूलियत प्रदान करेगी। ये बस ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है, ट्रायल ठीक रहने पर इसे नियमित रूप से चलाने की सम्भावना है। चंदौली डिपो की बस रात 8 बजे वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन चलकर सुबह 4 बजे गया पहुंचेगी।

श्रद्धालुओं के लिए सुगम यात्रा

पितृपक्ष के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु गया पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कर्मकांड करते हैं। अभी तक, श्रद्धालुओं को निजी वाहनों या ट्रेनों के सीमित विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे यात्रा में असुविधा और समय की बर्बादी होती थी। इस नई बस सेवा के माध्यम से वाराणसी से गया तक सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे यात्रियों के समय और संसाधनों की बचत होगी।

ट्रायल के रूप में शुरुआत

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि इस सेवा को प्रारंभिक रूप से ट्रायल के तौर पर बुधवार से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान यात्रियों की प्रतिक्रिया, मांग और सेवा की सफलता का आकलन किया जाएगा। यदि यह सेवा सफल रही तो इसे नियमित रूप से संचालित किया जा सकता है। यह कदम न केवल धार्मिक यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भी नया मानक स्थापित करेगा। बुधवार से शुरू हुई बस सेवा वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन रात 8 बजे चलकर गया (बिहार ) सुबह 4 बजे पहुंचेगी। पुनः गया से सुबह 8 बजे चलकर शाम 3 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी से चलकर चंदौली ,मोहनिया, कुदरा, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी तथा डोभी होते हुए 295 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गया पहुंचेगी। वाराणसी से गया का किराया 465 रुपये होगा।

धार्मिक और सामाजिक महत्व

इस बस सेवा के शुरू होने से न केवल वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को लाभ होगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश-बिहार के बीच सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने की दिशा में सराहनीय कदम है। यह बस सेवा न केवल यात्रियों के लिए सुगम और किफायती विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि पितृपक्ष जैसे पवित्र अवसर पर लोग अपनी परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभा सकें। इस विशेष सेवा में बीएस-6 मानक वाली 52 सीटर बस है। ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यात्रियों के लिए अत्यधिक आरामदायक भी होंगी। बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। आरामदायक सीटें और अन्य सुविधाएं यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी।

