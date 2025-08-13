Home > देश > Varanashi Crime: मां को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देख लिया था मासूम बेटा,आशिक ने गला दबाकर मार डाला

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 13, 2025 17:06:44 IST

वाराणसी से जमील अहमद की रिपोर्ट 

पुलिस ने सूरज की हत्या के आरोप में रात 12 बजे मुठभेड़ के बाद गोलाघाट के फैजान को किया गिरफ्तार 

Varanashi Crime: पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के मच्छरहट्टा इलाके में मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखने वाले 10 साल के मासूम सूरज शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूरज सोमवार से लापता था। मां ने ही रामनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार की रात 11 बजे सूरज का शव बावनबीघा स्थित झाड़ी से बरामद किया गया। पुलिस ने सूरज की हत्या के आरोप में रात 12 बजे मुठभेड़ के बाद गोलघाट के फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। फैजान के दाहिने पैर में गोली लगी है। रामनगर थाने की पुलिस के मुताबिक, फैजान ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस को बताया है कि वह सूरज की मां सोना शर्मा से प्रेम करता था। सोमवार को सूरज ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था इसलिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।   

थाना क्षेत्र के मच्छरहट्टा के रहने वाली सोना शर्मा ने सोमवार की सुबह रामनगर थाने में तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि बेटा सूरज शर्मा लापता है। खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर मां के कथित प्रेमी और गोलाघाट निवासी फैजान पर निगरानी बढ़ाई। सीसी कैमरे और सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 

डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया कि फैजान ने कबूला कि सूरज की गला दबाकर हत्या के बाद शव को बावनबीघा स्थित झाड़ी में फेंका था। फैजान की निशानदेही पर रात 11 बजे क्षेत्र के बावनबीघा से सूरज का शव बरामद कर लिया गया। शव बरामदगी के दौरान ही आरोपी फैजान ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करके भागने की कोशिश करने लगा।

पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ 

पुलिस ने घेराबंदी करके जवाबी फायरिंग की। इस बीच फैजान के दाहिने पैर में गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, उसके दोस्त राशिद से भी पूछताछ की रही है। शक है कि सूरज की हत्या में राशिद ने भी फैजान की मदद की थी। डीसीपी काशी “गौरव बंशवाल” ने बताया कि सूरज के पिता की दो साल पहले मौत हो गई थी। सोना शर्मा के साथ 10 साल का बेटा सूरज और पांच साल की बेटी रह रही थी। इस बीच गोलाघाट के रहने वाले फैजान का सोना शर्मा से अनैतिक संबंध हो गया। परिजनों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। 

मां को नहीं मालूम था कि फैजान ने उसकी दुनिया लूट ली

C ने बताया कि मां सोना शर्मा को मालूम नहीं था कि फैजान ने ही उसके बेटे को गायब किया है। बेटे की तलाश में सोमवार से ही सोना थाने और आसपास इलाकों में बेटे की खोजबीन कर रही थी। जब मालूम चला तो सोना गिर पड़ी। वह यही कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि उसकी दुनिया ही लूट गई। डीसीपी ने बताया कि मां से भी पूछताछ की जाएगी।

