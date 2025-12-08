Parliament Winter Session: आज लोकसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर चर्चा ! 10 घंटे पक्ष-विपक्ष के बीच नॉन स्टॉप वार

Vande Matram Anniversary: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ की 150वीं सालगिरह है. जिसे लेकर आज लोकसभा में बहस होगी. इस बहस के दौरान, राष्ट्रीय गीत के बारे में कई ज़रूरी और कम जाने-पहचाने तथ्यों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इतना ही नहीं, इस दौरान सदन में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा करने की भी उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बहस की शुरुआत करेंगे. लोकसभा के एजेंडे में सोमवार के लिए “राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर चर्चा” लिस्टेड है, और इस बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है. पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे. कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के कई सांसदों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है.

राज्यसभा में होगी बहस

इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी. गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे, और स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जे.पी. नड्डा दूसरे वक्ता होंगे. दोनों सदनों में चर्चा के दौरान ‘वंदे मातरम’ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा.

सरकार को घेरने की योजना में विपक्ष

यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर गाने से छंद हटाने का आरोप लगाया है, जिसका इस्तेमाल विपक्षी सांसद हंगामा करने के लिए एक मुद्दे के तौर पर कर सकते हैं. हालांकि, 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं की बैठक में इस मामले पर चर्चा करने पर सहमति बनी थी.

केंद्र सरकार ने ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर इसकी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए एक खास स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की अमर विरासत बताया था, और कहा था कि यह गाना देशभक्ति की भावना जगाता है.