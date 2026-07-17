Home > देश > Vande Mataram Bill: ‘वंदे मातरम’ के अपमान पर मिलेगी रूह कंपा देने वाली सजी! राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे  बिल

Vande Mataram Bill: ‘वंदे मातरम’ के अपमान पर मिलेगी रूह कंपा देने वाली सजी! राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे  बिल

Vande Mataram Bill: इस बिल के मुताबिक जो कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गाने में रुकावट डालता है या किसी सभा में ऐसे गाने के दौरान हंगामा करता है, उसे तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 4:01:04 PM IST

वंदे मातरम बिल
वंदे मातरम बिल


Vande Mataram Bill:  20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन में संसद में पेश करने के लिए कई बिल लिस्ट किए गए हैं, जिनमें से एक बिल राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” का अपमान करने या गाने में रुकावट डालने को सज़ा का जुर्म बनाता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे. बिल में यह प्रावधान है कि जो कोई भी वंदे मातरम का अपमान करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. हमारे राष्ट्रगान “जन गण मन” को जो सम्मान दिया जाता है, वही सम्मान वंदे मातरम को भी दिया जाएगा.

बिल को पास करने के लिए काफ़ी संख्या

सूत्रों के मुताबिक, सरकारी रणनीतिकारों को भरोसा है कि सरकार के पास सदन में किसी भी बिल को पास करने के लिए काफ़ी संख्या है, भले ही इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत हो. खबर है कि सरकार DMK के सदस्यों के भी संपर्क में है.

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हो सकती है 3 साल की जेल

इस बिल के मुताबिक, जो कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गाने में रुकावट डालता है या किसी सभा में ऐसे गाने के दौरान हंगामा करता है, उसे तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है. यह बिल हाल ही में कैबिनेट से पास हुआ है. इसे सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा. मोदी सरकार ने पहले ही सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है.

Tags: rajya sabhaVande Mataram Bill
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