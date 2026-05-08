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Vande Mataram: ‘राष्ट्र किसी देवी-देवता के नाम पर नहीं चलता और न ही…’, वंदे मातरम् पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान

Vande Mataram Controversy: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ‘हम लोग’ से होती है, न कि ‘भारत मां’ से. यह ‘विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता’ का वचन देता है.

By: Hasnain Alam | Published: May 8, 2026 3:41:17 PM IST

वंदे मातरम पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान
वंदे मातरम पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान


Asaduddin Owaisi On Vande Mataram: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान वैधानिक दर्जा दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है. ओवैसी ने कहा कि इस गीत को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एक देवी को समर्पित गीत है.

ओवैसी ने कहा कि राष्ट्र किसी देवी-देवता के नाम पर नहीं चलता और न ही यह किसी एक देवी-देवता का है. गुरुवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘जन गण मन भारत और उसके लोगों का उत्सव मनाता है, न कि किसी विशेष धर्म का. धर्म राष्ट्र के बराबर नहीं है. वंदे मातरम लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश राज के प्रति सहानुभूति रखता था और मुसलमानों से घृणा करता था. नेताजी बोस, गांधी, नेहरू और टैगोर सभी ने इसे अस्वीकार किया.’’

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ओवैसी ने भारत के संविधान का हवाला देकर क्या कहा?

असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावना की शुरुआत ‘हम लोग’ से होती है, न कि ‘भारत मां’ से. यह ‘विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता’ का वचन देता है. उन्होंने कहा कि संविधान का पहला प्रावधान, अनुच्छेद एक, ‘इंडिया जो कि भारत है’’ को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है.

उन्होंने कहा कि संविधान सभा में, कुछ सदस्यों ने प्रस्तावना की शुरुआत किसी देवी के नाम से करने की इच्छा जताई और उन्होंने विशेष रूप से वंदे मातरम का उल्लेख किया. अन्य सदस्यों ने प्रस्तावना की शुरुआत ‘ईश्वर के नाम पर’ से करने और ‘इसके नागरिकों’ के स्थान पर ‘उसके नागरिकों’ का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि ये सभी संशोधन खारिज कर दिए गए.

यह राष्ट्र किसी देवी-देवता के नाम पर नहीं चलता- ओवैसी

उन्होंने कहा, ‘‘इंडिया यानी भारत, अपने लोगों से बना है. यह राष्ट्र कोई देवी नहीं है, यह किसी देवी-देवता के नाम पर नहीं चलता और न ही यह किसी एक देवी-देवता का है.’’ बता दें कि  ‘वंदे मातरम’ को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है.

Tags: Asaduddin OwaisiVande Mataram
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