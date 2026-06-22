Vande Bharat Train Delay Rules: वंदे भारत देगा घर जैसा फील, लेट होने पर मिलेगी ये शानदार सुविधा, जानें नियम

Vande Bharat Train Delay Rules: वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. खबर ये है कि अब ट्रेन लेट होने पर लोगों को फायदा होगा. भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था लागू की है. नए नियम के तहत यदि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे या उससे ज्यादा देर से चलती है, तो पात्र यात्रियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. ये कदम यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
आईआरसीटीसी द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी वंदे भारत ट्रेन के संचालन में दो घंटे या उससे ज्यादा की देरी होती है, तो यात्रियों को बिना किसी पैसों के भोजन दिया जाएगा. भोजन में सामान्य तौर पर चावल, दाल और अचार शामिल होंगे. यदि किसी कारणवश ये भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो यात्रियों को पैक्ड लंच प्रदान किया जाएगा. रेलवे की ओर से ये भोजन सीधे सीट तक पहुंचाया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
टिकट बुकिंग के दौरान चुनना होगा भोजन विकल्प
इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिन्होंने टिकट बुक करते समय भोजन (Food Option) का चयन किया होगा. जिन यात्रियों ने टिकट के साथ भोजन बुक नहीं कराया है, वे इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत ट्रेनों को अब राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के समान सुविधाएं दी जा रही हैं, जहां पहले से ही देरी होने पर मुफ्त भोजन की व्यवस्था मौजूद है.
बिहार के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से बिहार के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस और जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा. मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, हाजीपुर, समस्तीपुर, सलौना, हसनपुर रोड और सहरसा जैसे स्टेशनों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री वंदे भारत ट्रेनों का उपयोग करते हैं. अब लंबे विलंब की स्थिति में उन्हें भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
यात्रियों के लिए नए नियम की मेन बातें
- ट्रेन दो घंटे या उससे ज्यादा लेट होने पर मुफ्त भोजन मिलेगा.
- केवल उन्हीं यात्रियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने टिकट के साथ भोजन बुक किया होगा.
- भोजन सीधे यात्री की सीट तक पहुंचाया जाएगा.
- भोजन उपलब्ध नहीं होने पर पैक्ड लंच दिया जाएगा.
- यह नियम देशभर में संचालित सभी वंदे भारत ट्रेनों पर लागू रहेगा.