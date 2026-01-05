Home > देश > Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब

Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब

Vande Bharat Sleeper train coach: BEML द्वारा ICF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई, नारंगी और ग्रे रंग की यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 5, 2026 10:57:56 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train Coach Cost
Vande Bharat Sleeper Train Coach Cost


Vande Bharat Sleeper Train Coach Cost: भारतीय रेलवे हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सेवा नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ज़ोन द्वारा चलाई और मेंटेन की जाएगी. BEML द्वारा ICF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई, नारंगी और ग्रे रंग की यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गई है.

You Might Be Interested In

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोडक्शन

रेलवे मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जिसमें लगभग 200 वंदे भारत ट्रेनें अभी मैन्युफैक्चरिंग के अलग-अलग स्टेज में हैं. 2026 में, नेशनल ट्रांसपोर्टर 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें हर तरफ छह रैक लगाए जाएंगे.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच की कीमत

जैसा कि बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने पटरियों पर उतरने वाली है, बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच की असल में कितनी कीमत है.

You Might Be Interested In

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के एक कोच की कीमत लगभग 8 से 8.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. गुरुवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह मेट्रो कोच की कीमत से कम है, जो आमतौर पर 10 से 10.5 करोड़ रुपये के बीच होती है. ये कोच BEML ने ICF (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किए हैं. BEML कुल 10 रैक वाली 16-कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करेगा. वंदे भारत 

स्लीपर ट्रेन की खासियतें: 10 ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए

  • कुल कोच: 16 (11 कोच 3 टियर; 4 कोच 2 टियर; 1 कोच 1AC)
  • यात्री क्षमता: 823 (3T: 611 + 2T:188 + 1st AC:24)
  • सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन जिसकी डिज़ाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा तक है
  • बेहतर कुशनिंग के साथ एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किए गए बर्थ
  • आसान आवाजाही के लिए वेस्टिब्यूल के साथ ऑटोमैटिक दरवाज़े
  • बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने से यात्रा में ज़्यादा आराम
  • कवच और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम
  • उच्च स्वच्छता बनाए रखने के लिए कीटाणुनाशक तकनीक
  • एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा प्रणालियों वाला ड्राइवर कैब
  • एरोडायनामिक बाहरी लुक और ऑटोमैटिक बाहरी यात्री दरवाज़े

Namo Bharat Train कांड में आया नया मोड़: वायरल वीडियो वाले कपल ने उठाया ऐसा कदम, दंग रह गए लोग!

You Might Be Interested In
Tags: cost of Vande Bharat Sleeper train coachIndian RailwaysVande Bharat Sleeper train coachVande Bharat Sleeper train coach cost
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब
Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब
Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब
Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब