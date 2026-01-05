Vande Bharat Sleeper Train: क्या होगी कोच की कीमत, मेट्रो से सस्ती कैसे – सेफ्टी सिस्टम, स्पीड और ऑनबोर्ड से लेकर यहां जानें सभी सवालों के जवाब

Vande Bharat Sleeper Train Coach Cost: भारतीय रेलवे हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सेवा नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ज़ोन द्वारा चलाई और मेंटेन की जाएगी. BEML द्वारा ICF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई, नारंगी और ग्रे रंग की यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गई है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोडक्शन

रेलवे मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जिसमें लगभग 200 वंदे भारत ट्रेनें अभी मैन्युफैक्चरिंग के अलग-अलग स्टेज में हैं. 2026 में, नेशनल ट्रांसपोर्टर 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें हर तरफ छह रैक लगाए जाएंगे.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच की कीमत

जैसा कि बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने पटरियों पर उतरने वाली है, बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच की असल में कितनी कीमत है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के एक कोच की कीमत लगभग 8 से 8.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. गुरुवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह मेट्रो कोच की कीमत से कम है, जो आमतौर पर 10 से 10.5 करोड़ रुपये के बीच होती है. ये कोच BEML ने ICF (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किए हैं. BEML कुल 10 रैक वाली 16-कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करेगा. वंदे भारत

स्लीपर ट्रेन की खासियतें: 10 ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए

कुल कोच: 16 (11 कोच 3 टियर; 4 कोच 2 टियर; 1 कोच 1AC)

यात्री क्षमता: 823 (3T: 611 + 2T:188 + 1st AC:24)

सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन जिसकी डिज़ाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा तक है

बेहतर कुशनिंग के साथ एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किए गए बर्थ

आसान आवाजाही के लिए वेस्टिब्यूल के साथ ऑटोमैटिक दरवाज़े

बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने से यात्रा में ज़्यादा आराम

कवच और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम

उच्च स्वच्छता बनाए रखने के लिए कीटाणुनाशक तकनीक

एडवांस कंट्रोल और सुरक्षा प्रणालियों वाला ड्राइवर कैब

एरोडायनामिक बाहरी लुक और ऑटोमैटिक बाहरी यात्री दरवाज़े

