Guwahati Howrah Vande Bharat: मोदी सरकार का ‘न्यू ईयर गिफ्ट’! इस दिन से पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, जान लीजिये रूट और किराया

नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा! गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर. जानें क्या होगा इसका किराया और क्या होगी विशेष सुविधाएं.

By: Shivani Singh | Published: January 1, 2026 5:58:23 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train
Vande Bharat Sleeper Train


पश्चिम बंगाल चुनाव की आहट के बीच केंद्र सरकार ने नए साल के अवसर पर देशवासियों को रेल यात्रा का एक और उपहार दिया है. रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले रूट का एलान कर दिया है. यह पहली स्वदेशी स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच दौड़ती नजर आएगी.

वंदे भारत स्लीपर ने ट्रायल में रचा इतिहास

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में इस ट्रेन का अंतिम हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है कोटा–नागदा सेक्शन पर हुए इस परीक्षण के दौरान वंदे भारत स्लीपर  ने 180 किमी प्रति घंटे की शानदार रफ्तार हासिल की. यह ट्रायल रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) की कड़ी निगरानी में हुआ, जिसके बाद अब इसे आम लोगों की सेवाओं के लिए हरी झंडी मिल गई है.

ट्रेन में मिलेगा क्षेत्रीय स्वाद का तड़का

इस ट्रेन की एक और ख़ास बात इसकी खान-पान सेवा होगी. रेल मंत्रालय ने यात्रियों के स्वाद का ख्याल रखते हुए विशेष इंतजाम किये गए हैं. गुवाहाटी से प्रस्थान करते ही यात्रियों को पारंपरिक असमी भोजन परोसा जाएगा जबकि कोलकाता से प्रस्थान करने पर यात्रियों को मशहूर बंगाली व्यंजनों का आनंद मिलेगा.

अनुमानित किराया 

वंदे भारत स्लीपर का किराया प्रीमियम सुविधाओं के आधार पर तय किया गया है। प्रति किलोमीटर के आधार पर इसकी दरें कुछ इस प्रकार हैं:

श्रेणी (Coach) किराया (अनुमानित) प्रति किमी शुल्क
First AC (1AC) ₹3,600 ₹3.80
Second AC (2AC) ₹3,000 ₹3.10
Third AC (3AC) ₹2,300 ₹2.40

प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन 

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत इसी जनवरी महीने में होने जा रही है. रेल मंत्रालय के अनुसार अगले एक से दो दिनों में प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन की फाइनल तारीख का एलान कर दिया जाएगा जिसके बाद महज 15 से 20 दिनों के भीतर यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी. रेलवे ने इसके विस्तार के लिए भी एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है; अगले 6 महीनों के भीतर ऐसी 8 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जबकि इस साल के अंत तक कुल 12 नई ट्रेनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा.

