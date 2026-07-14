UP-Punjab Vande Bharat: यूपी से पंजाब का सफर अब और आसान, शुरू हो रही ‘संत रविदास एक्सप्रेस’; जानें रूट, टाइमिंग और किराया

एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई सौगात यानी ‘संत रविदास एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच रात के सफर को बेहद आसान और आरामदायक बना देगी, जिससे दोनों राज्यों के यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. इसी खास दिन, प्रधानमंत्री जालंधर के नए रंग-रूप वाले रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, जो अब बेहद आधुनिक और खूबसूरत नजर आने लगा है.

यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पंजाब के अमृतसर के पास छेहरटा स्टेशन के बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर से वर्चुअली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इस ट्रेन के शुरू होने से यूपी और पंजाब के बीच का लंबा सफर न सिर्फ बहुत तेज हो जाएगा, बल्कि सफर का थकान भरा अहसास भी पूरी तरह गायब हो जाएगा.

ट्रेन का समय और शेड्यूल (Time Table)

यह वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलेगी:

छहर्टा से वाराणसी (ट्रेन नंबर 14624): यह ट्रेन हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:05 बजे छहर्टा से रवाना होगी.

वाराणसी से छहर्टा (ट्रेन नंबर 14623): वापसी में यह ट्रेन हर गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:05 बजे वाराणसी से छूटेगी.

सफर का पूरा रूट चार्ट:

छेहरटा से वाराणसी जाते समय: दोपहर 2:05 बजे छेहरटा से चलकर यह ट्रेन दोपहर 2:25 बजे अमृतसर पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद आगे बढ़ेगी. अगले दिन सुबह 7:30 बजे यह लखनऊ और दोपहर 12:15 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

वाराणसी से छेहरटा आते समय

शाम 7:05 बजे वाराणसी से चलकर यह ट्रेन आधी रात को 12:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन तड़के 4:35 बजे अमृतसर और सुबह 5:10 बजे अपने आखिरी स्टेशन छेहरटा पहुंचेगी.

मुख्य ठहराव

यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन को कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रोका जाएगा। यह ट्रेन जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी और अमृतसर स्टेशनों पर रुकेगी। इससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लाखों यात्रियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।

आधुनिकता और सुरक्षा

वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी ‘सेमी-हाई-स्पीड’ ट्रेन है, जिसे ‘मेक इन इंडिया’ मुहिम के तहत फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में बनी यह ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार छू सकती है.

खास बात: इसमें कोई अलग से इंजन नहीं होता, बल्कि यह आधुनिक ‘इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट’ (EMU) तकनीक पर काम करती है. यह ट्रेन महज 52 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें भारत का अपना ‘कवच’ (Kavach) सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है.

कितना होगा किराया? (Fare Details)

सफर की दूरी और क्लास के हिसाब से किराया तय किया गया है: