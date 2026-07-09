Home > देश > Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति

Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति

Vaishno Devi Yatra Update: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश का असर अब माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है. रियासी जिले में बुधवार शाम भारी बारिश के बाद नए यात्रा मार्ग पर हिमकोटी के पास भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हो गया. आइए जानते हैं वहां कि ताजा स्थिति के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 9, 2026 3:20:26 PM IST

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें


Vaishno Devi Yatra Update: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश का असर अब माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है. रियासी जिले में बुधवार शाम भारी बारिश के बाद नए यात्रा मार्ग पर हिमकोटी के पास भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हो गया. सुरक्षा कारणों से नए ट्रैक पर बैटरी कार सेवा फिलहाल रोक दी गई है. हालांकि राहत की बात यह है कि श्रद्धालुओं की यात्रा और दर्शन पुराने मार्ग से सामान्य रूप से जारी हैं.
 
लगातार बारिश के चलते हिमकोटी के पास नए ट्रैक पर अचानक मलबा और पत्थर आ गए. इसके बाद प्रशासन ने तुरंत प्रभावित हिस्से को बंद कर दिया. एहतियात के तौर पर बैटरी कार सेवा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

पुराने मार्ग से बिना रुकावट जारी है यात्रा

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन केवल नए ट्रैक के एक हिस्से तक सीमित है. श्रद्धालुओं को पुराने यात्रा मार्ग से भवन तक पहुंचाया जा रहा है और वापसी भी उसी रास्ते से कराई जा रही है. फिलहाल दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है.

तेजी सेहटाया जा रहा मलबा

घटना की सूचना मिलते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम मौके पर पहुंच गई. मशीनों और कर्मचारियों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि मौसम अनुकूल होते ही नए ट्रैक को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जाएगी.

श्रद्धालुओं से की गई खास अपील

श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत मार्गों का ही इस्तेमाल करें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. मौसम को देखते हुए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही यात्रा करें.

फिलहाल दर्शन व्यवस्था पूरी तरह सामान्य

प्रशासन के मुताबिक, देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और यात्रा को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

Tags: jammu kashmir newsLandslide NewsVaishno Devi Newsvaishno devi yatra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान...

July 8, 2026

स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?

July 8, 2026

संजीव कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 8, 2026

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां

July 8, 2026

धमाल फ्रेंचाइजी का सफर कैसा रहा? कब-कब रिलीज हुई फिल्में

July 8, 2026

नीतू कपूर के जिंदगी के कुछ रोचक किस्से

July 8, 2026
Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति
Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति
Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति
Vaishno Devi Landslide News: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! नए ट्रैक पर फिलहाल नहीं चलेगी बैटरी कार, जानें ताजा स्थिति