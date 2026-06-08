वैष्णो देवी यात्रा में रिकॉर्ड भीड़,कटरा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 48 घंटे में 93 हजार से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु

Vaishno Devi Yatra News: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और स्कूलों की छुट्टियों के बीच बड़ी संख्या में लोग घूमने-फिरने की बजाय धार्मिक यात्राओं का रुख कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों मां वैष्णो देवी यात्रा में देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. कटरा से लेकर भवन तक भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं.

यात्रा को लेकर लोगों में बढ़ते उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार और रविवार को मिलाकर 93 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया. लगातार बढ़ रही संख्या ने प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है.

कटरा से भवन तक दिख रही भारी भीड़

यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है. पंजीकरण केंद्र, सुरक्षा जांच चौकियां, अर्धकुंवारी और भवन क्षेत्र में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं. गर्मी के बावजूद भक्त पूरे उत्साह के साथ यात्रा कर रहे हैं.गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाकर परिवार, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में कटरा पहुंच रहे हैं. इस बार कई लोगों ने हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों की जगह मां वैष्णो देवी के दर्शन को प्राथमिकता दी है.

सुरक्षा व्यवस्था को किया गया मजबूत

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और हर प्रमुख स्थान पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.यात्रियों की बढ़ती आवाजाही का असर कटरा बाजार में भी साफ दिखाई दे रहा है. होटल, दुकानें और स्थानीय कारोबारियों के यहां अच्छी चहल-पहल देखने को मिल रही है. पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है.

दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर भी पहुंच रहे श्रद्धालु