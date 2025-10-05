Weather Report: भारी बारिश का अलर्ट! मां वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए रोकी गई, प्रशासन सतर्क
Weather Report: एहतियात के तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा को रोका गया है. मचैल यात्रा भी स्थगित की गई है. जानें कब से शुरू होगा.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 5, 2025 4:08:23 AM IST

Weather Report: माता वैष्णो देवी यात्रा हर साल लाखों तीर्थ यात्री को आकर्षित करती है. लेकिन 2025 में लगातार खराब मौसम और भूस्खलन के कारण इसे कई बार स्थगित किया गया था. श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मौसम में सुधार होते ही तीर्थयात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से फिर से शुरू कर दी जाएगी.

बारिश की वजह से तीर्थयात्रा स्थगित 

जम्मू-कश्मीर के लिए अगले तीन दिन बेहद संवेदनशील रहने वाला है. मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद पूरे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है. प्रशासन ने नदी तट के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह देने की तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 5 से 7 अक्टूबर तक तीर्थयात्रा स्थगित करने का फैसला किया है.

मौसम विभाग ने बताया

मौसम विभाग के अनुसार, एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर सहित उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से 4 से 7 अक्टूबर तक मैदान इलाके में मध्यम से भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है. विभाग ने कहा है कि यह सिस्टम 6 अक्टूबर को सबसे अधिक सक्रिय होगा.

उमर अब्दुल्ला की अपील

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभाग को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है. एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिक की सुरक्षा फसल को नुकसान से बचाना और संभावित व्यवधानों के दौरान आवश्यक सेवाओं और सड़क संपर्क को बनाए रखना है.

श्राइन बोर्ड ने क्या कहा?

खतरे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा कारण से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है. बोर्ड ने कहा है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो तीर्थयात्रा 8 अक्टूबर से फिर से शुरू हो जाएगी. श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे वास्तविक समय की जानकारी और सुरक्षा निर्देशों के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करे.

