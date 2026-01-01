Vaishno Devi Yatra: धर्मनगरी में नए साल का जश्न! श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, यहां जानें आज क्या-क्या होगा इंतजाम

Vaishno Devi Yatra: नए साल के दिन वैष्णो देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. इतना ही नहीं, वे देवी के चरणों में मत्था टेकने के लिए लंबी कतारों में इंतज़ार कर रहे हैं. भारी भीड़ की वजह से श्राइन बोर्ड ने आज सुबह तक वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया है. जी हाँ! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह तक रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं.

वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करें ये काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार सुबह, श्राइन बोर्ड के CEO सचिन कुमार वैश्य ने बाणगंगा इलाके में तीर्थयात्रा मैनेजमेंट का जायजा लिया और भवन मार्ग पर भी स्थिति का आकलन किया. नए साल के जश्न के दौरान भवन परिसर में किसी भी तरह की भगदड़ को रोकने के लिए, पुलिस, सुरक्षा बल, श्राइन बोर्ड के अधिकारी और आपदा प्रबंधन टीमें हर जगह कड़ी निगरानी रख रही हैं. तीर्थयात्रियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं, वे भीड़भाड़ से बचने के लिए सीधे कटरा शहर की ओर जाएं.

इस वजह से रोका गया रजिस्ट्रेशन

यह पक्का करने के लिए कि कटरा में बेस कैंप पर तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े, सभी रजिस्ट्रेशन सेंटर खोल दिए गए हैं. हालांकि, बुधवार को मौसम खराब रहा, आसमान में घने बादल छाए रहे और लगातार बर्फीली हवाएं चलती रहीं. हेलीकॉप्टर सेवा दोपहर तक जारी रही, लेकिन त्रिकुटा पर्वत पर घने कोहरे के कारण बाद में इसे रोक दिया गया. बैटरी कार सेवा और रोपवे केबल कार सेवा जैसी दूसरी सुविधाएं पूरी तरह से चालू रहीं.

नए साल का जश्न

नए साल के जश्न की तैयारियां, जिसमें माता रानी के सम्मान में भक्ति सभाएं (जागरण) शामिल हैं, कई जगहों पर चल रही हैं. नए साल की शाम को, मशहूर गायक संजीव सूद कटरा के मुख्य बस स्टैंड पर परफॉर्म करेंगे, जबकि पंजाबी गायक मणि लाडला माता वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा कटरा में रेलवे रूट पर आयोजित एक जागरण में परफॉर्म करेंगे.

27,000 तीर्थयात्री हुए रवाना

रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार, 31 दिसंबर को शाम 5 बजे तक, लगभग 27,000 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और माता वैष्णो देवी भवन के लिए रवाना हो गए. अकेले दिसंबर में ही 5.50 लाख तीर्थयात्रियों ने माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा की है, और इस साल (2025) अब तक 69.75 लाख तीर्थयात्रियों ने माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन किए हैं.

