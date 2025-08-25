Home > देश > Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

Vaishno Devi Yatra: वैष्णो देवी यात्रा में खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 22:36:59 IST

Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला
Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

जम्मू से अजय जंडयाल की रिपोर्ट 
Vaishno Devi Yatra: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रविवार रात को अधकुवरी–भवन सेक्टर में खराब मौसम को देखते हुए हिमकोटी मार्ग को अस्थायी रूप से श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है।

श्रद्धालुओं के सुरक्षित यात्रा के लिए दूसरा मार्ग खुला रहेगा 

अधिकारियों ने बताया कि हिमकोटी ट्रैक बंद रहेगा, लेकिन अधकुवरी–सांझीछत्त (पुराना मार्ग) श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा ताकि यात्रा बाधित न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भवन तक पहुंच सकें।

Border infiltration: उरी सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम

कुछ सप्ताह पहले बांगेंगा के पास भूस्खलन में एक श्रद्धालु की मौत और कई घायल 

यह एहतियाती कदम उस दर्दनाक घटना के बाद उठाया गया है जब कुछ सप्ताह पहले बांगेंगा के पास भूस्खलन में एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। हाल के दिनों में जम्मू संभाग में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरत रही हैं।

मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करें- श्राइन बोर्ड 

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करें, खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और यात्रा मार्ग पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

Ghaziabad Accident: इंसानियत हुई शर्मसार! कार सवार ने सड़क पर लेटे मानसिक विक्षिप्त को कुचला, मौके पर हुई मौत

Tags: jammuvaishno devivaishno devi yatra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला
Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला
Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला
Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?