Vaishno Devi Yatra: खराब मौसम के चलते हिमकोटी मार्ग अस्थायी रूप से बंद, पुराना मार्ग रहेगा खुला

जम्मू से अजय जंडयाल की रिपोर्ट

Vaishno Devi Yatra: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रविवार रात को अधकुवरी–भवन सेक्टर में खराब मौसम को देखते हुए हिमकोटी मार्ग को अस्थायी रूप से श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है।

श्रद्धालुओं के सुरक्षित यात्रा के लिए दूसरा मार्ग खुला रहेगा

अधिकारियों ने बताया कि हिमकोटी ट्रैक बंद रहेगा, लेकिन अधकुवरी–सांझीछत्त (पुराना मार्ग) श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा ताकि यात्रा बाधित न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भवन तक पहुंच सकें।

कुछ सप्ताह पहले बांगेंगा के पास भूस्खलन में एक श्रद्धालु की मौत और कई घायल

यह एहतियाती कदम उस दर्दनाक घटना के बाद उठाया गया है जब कुछ सप्ताह पहले बांगेंगा के पास भूस्खलन में एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। हाल के दिनों में जम्मू संभाग में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरत रही हैं।

मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करें- श्राइन बोर्ड

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करें, खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और यात्रा मार्ग पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।