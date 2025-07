Vaishno Devi News: वैष्णो देवी रूट पर भीषण लैंड स्लाइड, कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका

Vaishno Devi News: माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में वाणगंगा के पास भारी भूस्खलन की खबर है। इस भूस्खलन में चट्टानें और मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार, कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की खबर है।

खबर अपडेट की जा रही है. ..

#WATCH: JK Landslide occurred near Banganga on Vaishno Devi Marg. Some passengers are reported to be injured. Relief and rescue operations are underway, the injured are being shifted to Katra Hospital pic.twitter.com/9jAOaF3lWk

— UP BK NEWS📰 (@UP_BKSH) July 21, 2025