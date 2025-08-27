Vaishno Devi: मनोज सिन्हा ने अस्पताल में जाना घायलों का हाल, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की अनुग्रह राशि

जम्मू से अजय जंडयाल की रिपोर्ट
Vaishno Devi: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया और वहाँ उपचाराधीन उन 13 श्रद्धालुओं से मुलाकात की जो अधकुवरी के पास भूस्खलन की चपेट में आकर घायल हुए थे। उपराज्यपाल ने डॉक्टरों को घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अब तक 32 लोगों की मौत
मंगलवार को हुई बादल फटने और भूस्खलन से इस त्रासदी में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कम से कम 20 श्रद्धालु घायल बताए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार भारी वर्षा के चलते यात्रा पहले ही निलंबित कर दी गई थी, जब यह हादसा हुआ।
Premanand and Rambhadracharya Controversy: रामभद्राचार्य के समर्थन में उतरा अयोध्या का ये संत, प्रेमानंद महाराज को घमंडी बताते हुए कही ऐसी बात, मचेगा बवाल!
मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
घटना पर शोक व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल ने कहा, “यह अत्यंत दुखद दुर्घटना है। कई अनमोल जीवन खो गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। इस क्षति की भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता, लेकिन श्राइन बोर्ड की नीति के अनुसार मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।”
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को दी स्थिति की जानकारी
सिन्हा ने बताया कि कई शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें परिजनों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को दी है तथा जम्मू और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों पर उन्हें अवगत कराया है।
Odisha: मलकानगिरी में भारी बारिश से हालात बिगड़े, गांवों में घुसा पानी, राहत कार्य जारी
उपराज्यपाल ने आपातकालीन सेवाओं, श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी उल्लेखनीय तत्परता से कई जानें बचाई गईं। उन्होंने अधिकारियों को अधिकतम सतर्कता बरतने और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यात्रियों को ट्रैक पर क्यों नहीं रोका गया।