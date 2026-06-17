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Vadodara Bus Accident: वडोदरा में मौत का तांडव! बस-ट्रक की टक्कर में 10 की मौत, 25 घायल

Vadodara Bus Accident: गुजरात के वडोदरा में एक दिल दहला देने वाला भयानक हादसा हुआ है. दरअसल, शहर के कोटांबी स्टेडियम के पास एक लग्ज़री प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर हो गई. इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और लगभग 25 से यात्री घायल हो गए.

By: Heena Khan | Published: June 17, 2026 9:06:05 AM IST

Vadodara Bus Accident
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Vadodara Bus Accident: गुजरात के वडोदरा में एक दिल दहला देने वाला भयानक हादसा हुआ है. दरअसल, शहर के कोटांबी स्टेडियम के पास एक लग्ज़री प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर हो गई. इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और लगभग 25 से यात्री घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बालाजी ट्रैवल्स की एक लग्ज़री बस राजस्थान के बाड़मेर से सूरत जा रही थी. वडोदरा में कोटांबी स्टेडियम के पास ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया, जिससे बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

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मौके पर मचा हड़कंप 

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह हुए इस हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी. कई लोग बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए विशेष बचाव अभियान चलाना पड़ा. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर पहुंचीं. SDRF, NDRF और वडोदरा फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया. बचाव टीमों ने फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुंचाया. सभी घायलों को इलाज के लिए वडोदरा के SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं. घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

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