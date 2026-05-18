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Kerala Udf Government Oath Ceremony: केरल में नए युग की शुरुआत, वी.डी. सतीशन ने ली 20 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ

Kerala Udf Government Oath Ceremony: वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस के 63 सीटें जीतने के बावजूद, कई काबिल नेता कैबिनेट से बाहर रह गए. उन्होंने इसे राज्य में पार्टी की सबसे बड़ी जीत में से एक बताया. मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि लिस्ट में और लिस्ट से बाहर कई काबिल नेता हैं. हालांकि, कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसे फैसले लेते समय सोशल बैलेंस, रीजनल रिप्रेजेंटेशन और कई दूसरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 18, 2026 11:08:46 AM IST

केरलम में आज से UDF सरकार, वीडी सतीशन ने ली CM पद की शपथ
केरलम में आज से UDF सरकार, वीडी सतीशन ने ली CM पद की शपथ


Kerala Udf Government Oath Ceremony: केरल में आज सत्ता का एक नया दौर शुरू हो गया है. वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वे राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. उनके साथ 20 MLA भी मंत्री बन गए हैं. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, लेफ्ट नेता और BJP के प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल हुए. सतीशन की कैबिनेट में कुल 20 मंत्री हैं, जिनमें से 14 नए चेहरे हैं, जिनमें दो महिलाएं और दो अनुसूचित जाति से हैं. केरल में 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे. नतीजे 4 मई को घोषित किए गए थे. कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF ने 102 सीटें जीतीं, जबकि LDF ने 35 और BJP ने तीन सीटें जीतीं.

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केरल में UDF का सीट शेयर

  • कांग्रेस-63
  • IUML-22
  • CPM-26
  • CPI-08
  • केरल कांग्रेस-07
  • RSP-03
  • RMPI-01

केरल कांग्रेस (जैकब)-01

इससे पहले रविवार को उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स के नामों का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि मंत्रियों की लिस्ट को कोएलिशन लीडर्स के साथ बातचीत के बाद फाइनल किया गया, जिसमें कोएलिशन के अंदर सोशल और रीजनल बैलेंस को ध्यान में रखा गया. सतीशन ने कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर्स रमेश चेन्निथला, के. मुरलीधरन और सनी जोसेफ को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा. पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट वीडी सतीशन की लीडरशिप वाली नई कैबिनेट में पांच मिनिस्टर्स को शामिल करेगी.

पांच नेताओं को मंत्री पद देने का फैसला

IUML चीफ पनक्कड़ सादिक अली शिहाब थंगल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई सरकार में पार्टी के पांच नेताओं को मंत्री बनाने का फैसला किया गया है, जिनमें पीके कुन्हालीकुट्टी, एन शमसुद्दीन, केएम शाजी, पीके बशीर और वीई अब्दुल गफूर शामिल हैं.

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने सीनियर MLA तिरुवंचूर राधाकृष्णन को असेंबली स्पीकर बनाने का फैसला किया है, जबकि शनिमोल उस्मान डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम करेंगी.

कई काबिल नेता लिस्ट से बाहर

वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस के 63 सीटें जीतने के बावजूद, कई काबिल नेता कैबिनेट से बाहर रह गए. उन्होंने इसे राज्य में पार्टी की सबसे बड़ी जीत में से एक बताया. मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि लिस्ट में और लिस्ट से बाहर कई काबिल नेता हैं. हालांकि, कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसे फैसले लेते समय सोशल बैलेंस, रीजनल रिप्रेजेंटेशन और कई दूसरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है.

पोर्टफोलियो बांटने पर चर्चा लगभग पूरी 

उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथियों के बीच पोर्टफोलियो बांटने पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है, बस कुछ छोटे-मोटे मुद्दे बाकी हैं. फाइनल लिस्ट ऑफिशियली गवर्नर को सौंपी जाएगी और मंजूरी के बाद, ऑफिशियल गजट के ज़रिए नोटिफाई किया जाएगा.

Tags: Kerala
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