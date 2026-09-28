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Uttarkashi News: उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के चलते फंसे पर्वतारोही और ट्रेकर्स फंसे, रेस्क्यू अभियान जारी

उत्तराखंड के उच्च हिमालय में बर्फबारी से फंसे पर्वतारोहियों-ट्रेकर्स का रेस्क्यू अभियान जारी है. आडेन्स कोलपास से बड़ी संख्या में लोगों को हर्षिल सुरक्षित लाया गया.

By: JP Yadav | Published: September 28, 2026 1:52:24 PM IST

Uttarkashi News: उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के चलते फंसे पर्वतारोही और ट्रेकर्स फंसे, रेस्क्यू अभियान जारी
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Uttarkashi News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी  में स्थित उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के चलते फंसे पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स के लिए रेस्क्यू का अभियान शुरू किया गया. सभी लोगों को आडेन्स कोलपास से रेस्क्यू कर आर्मी हेलीपैड हर्षिल लाया जा चुका है.  विभिन्न ट्रेकिंग रूटों और बेस कैंपों में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव टीमें सक्रिय भी कर दी गई हैं.  उधर, मौसम की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने ट्रेकर्स के लिए राशन, पैक्ड फूड और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखने के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा है.

दवाइयां जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश

इसके तहत चिकित्सकों की टीमें, जरूरी दवाइयां और एंबुलेंस को समीपवर्ती स्थानों पर तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी भी ट्रैकर को तत्काल उपचार मिल सके.  उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से अधिकारियों से संपर्क कर अभियान की जानकारी ली. इसके साथ ही सभी लोगों को सकुशल घर पहुंचाने के निर्देश दिए. CM धामी ने प्रभावित लोगों को भोजन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बंद सड़कों को जल्द खोलने और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं.

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यहां पर बता दें कि मौसम बदलने के चलते बर्फबारी के बीच उच्च हिमालयी क्षेत्रों में करीब 136 पर्वतारोही व ट्रेकर्स फंसने की सूचना मिली थी. इसमें हाई अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन के अंतर्गत कुल 89 तथा हाई अल्टीट्यूड ट्रेकिंग श्रेणी के कालिंदीपास बेस कैंप पर 18 और आडिन कोलपास बेस कैंप में 29 सदस्य शामिल हैं. 

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के साथ बैठक कर बर्फबारी के बाद ट्रेकिंग व पर्वतारोहण के लिए गए ट्रेकर्स व पोर्टरों की सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए थे.

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Tags: uttarkashi news
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