Uttarkashi cloudburst: घर-दुकान, इंसान बहा सबकुछ… उत्तराखंड में कैसा फटा बादल, लाइव वीडियो आया सामने, चीख-पुकार सुन काँप जाएगी रूह

Uttarkashi cloudburst: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, धराली गांव में अचानक बादल फटने से खीरगाड़ का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। पहाड़ से भारी मलबा बहकर धराली कस्बे की ओर आ गया, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। देखते ही देखते तबाही का माहौल बन गया।

इस प्राकृतिक आपदा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि कैसे सिर्फ़ 20 सेकंड में तबाही का मंज़र बन गया। लोग डर के मारे चीखते-चिल्लाते नज़र आए। अचानक आई इस आपदा ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।

This afternoon a massive cloudburst resulting in this flood washing away buildings & lives in Uttarkashi.

Prayers for minimal losses to life & homes of all those affected.

We don’t learn…even after disaster on disaster we continue to encroach on nature#uttarkashicloudburst pic.twitter.com/CtI23m88YH

— Adil Nargolwala (@adilnargolwala) August 5, 2025