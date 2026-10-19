उत्तराखंड के यमकेश्वर में बड़ा हादसा: परिवार समेत नदी में जा घुसी हरियाणा नंबर गाड़ी, छत पर चढ़कर मजे लेता दिखा ड्राइवर!

Uttarakhand Viral Video: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आखिर कोई अपनी और अपने परिवार की जान के साथ इस तरह कैसे खिलवाड़ कर सकता है. मामला एक ऐसी कार का है जिसमें पूरा परिवार सवार था और वह अचानक बहते हुए पानी यानी नदी के बीचों-बीच जा पहुंची. लेकिन इस घटना का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब कार नदी में फंसने के बाद ड्राइवर आराम से गाड़ी की छत पर जा चढ़ा और वहां ऐसा बेपरवाह बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो.

नदी में जा समाई हरियाणा नंबर की कार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार अचानक नदी के तेज बहाव और पानी के बीच जा पहुंची. जिस वक्त यह गाड़ी नदी में घुसी, उस समय उसमें पूरा परिवार अंदर ही मौजूद था. यह घटना यमकेश्वर क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. हालांकि, शुरुआती जानकारी में अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह गाड़ी नदी के अंदर तक जा पहुंची और इसके पीछे कोई तकनीकी चूक थी या ड्राइवर की लापरवाही. गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे और उन्हें कितनी चोटें आईं, इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

छत पर चढ़ा ड्राइवर और करने लगा कैजुअल हरकतें

इस पूरे वाकये का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला हिस्सा वह था जब कार नदी के बीचों-बीच फंस गई. जानलेवा और खतरनाक स्थिति होने के बावजूद कार का ड्राइवर जरा भी डरा हुआ नहीं दिखा. गाड़ी के फंसते ही वह तुरंत खिड़की से निकलकर कार की छत पर जा चढ़ा. वीडियो में उसे पूरी तरह बेफिक्र और कैजुअल अंदाज में खड़े हुए देखा जा सकता है. जहां एक तरफ पूरा परिवार अंदर फंसा हुआ था और किसी बड़े खतरे की आशंका थी, वहीं ड्राइवर की इस अजीब और लापरवाह हरकत ने देखने वाले हर शख्स को गुस्से और हैरानी में डाल दिया.

यमकेश्वर में नदी में उतार दी कार, अंदर बैठा था पूरा परिवार उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर में हरियाणा नंबर की एक कार को चालक ने सीधे नदी में उतार दिया, जबकि गाड़ी में पूरा परिवार बैठा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि कार नदी में फंस जाने के बाद चालक गाड़ी की छत पर चढ़कर मस्ती करता नजर आया। — Bhupi Panwar (@askbhupi) October 19, 2026

वीडियो ने खड़े किए कई गंभीर सवाल

सामने आए इस वायरल वीडियो ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार चलती गाड़ी नदी के अंदर कैसे पहुंच गई और क्या अंदर बैठे लोग सुरक्षित बाहर निकल पाए या नहीं. वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, इस बात की पूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है कि इस परिवार की जान बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन या रेस्क्यू टीम ने क्या कदम उठाए और हादसे के बाद की स्थिति क्या रही. इस सनसनीखेज घटना ने पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

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