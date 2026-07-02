Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने बढ़ाई टेंशन, नदियों का बढ़ा जलस्तर; ऑरेंज अलर्ट जारी

Uttarakhand Weather Update Today 03 July 2026: मॉनसून की एंट्री के बाद पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. मॉनसून के प्रभाव से उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है. इससे जनजीवन प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने उत्तराखंड में आगामी 4 दिनों के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार (03 जून, 2026) को राजधानी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. इन 5 जिलों में शुक्रवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. IMD ने इन जिलों में बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी हो सकता है, ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है.

यहां पर बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून 30 जून को पहुंचा था और बुधवार (01 जुलाई, 2026) को पूरे राज्य में सक्रिय हो गया, जिससे देहरादून सहित कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई. बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है. जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बारिश के बाद बदले हालात में एहतियात के तौर पर रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग-मुनकटिया रोड पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. इसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नदियों के खतरे के निशान के करीब पहुंचने की आशंका है.

नदियों के बढ़ते जलस्तर पर रखी जा रही नजर

अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों से पानी के बढ़ते बहाव के बीच नदियों के जलस्तर पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है. वर्तमान जलस्तर समुद्र तल से 622 मीटर है, जबकि चेतावनी का स्तर 626 मीटर और खतरे का स्तर 627 मीटर है. उन्होंने कहा कि ऊपरी हिमालयी इलाकों में बारिश की वजह से इस इलाके में पानी का स्तर 622 मीटर तक पहुंच गया है.चेतावनी का स्तर समुद्र तल से 626 मीटर है और खतरे का स्तर 627 मीटर है। जब पानी का स्तर चेतावनी के स्तर के करीब पहुंचता है, तो WhatsApp ग्रुप के ज़रिए अलर्ट भेजे जाते हैं. गाड़ियों से घोषणाएं की जाती हैं और कर्मचारी लोगों को चेतावनी देने के लिए ज़मीनी स्तर पर जाते हैं.

IMD की चेतावनी

इस बीच, देहरादून में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रुद्रप्रयाग के लिए 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ज़िला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. अधिकारियों ने लोगों को नदियों, नालों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है और निवासियों से भारी बारिश की संभावना के दौरान आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है. उधर, लगातार जारी बारिश ने राज्य के कुछ हिस्सों में परिवहन व्यवस्था को भी बाधित किया है. पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने के कारण चमोली ज़िले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है.

कई जगहों के लिए अलर्ट जारी

अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग-मुनकटिया सड़क पर वाहनों और पैदल चलने वालों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. मानसून की बदलती स्थिति के बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) में आयोजित राज्य-स्तरीय प्री-मानसून मॉक ड्रिल की समीक्षा की.