Home > देश > Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट

Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट

Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार (17 जून) को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होगी.

By: JP Yadav | Published: June 16, 2026 7:36:55 PM IST

Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट
Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट


Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड  समेत अन्य पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में नजर आ रहा है. उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) का बारिश का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है. पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हो रही है. 

पूरे सप्ताह जारी रहेगा बारिश का सिलसिला?

देहरादून मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी रविवार (21 जून, 2026)तक का अलर्ट जारी किया है. IMD के अलर्ट के अनुसार बुधवार (17 जून, 2026) को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम सामान्य रहेगा, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होगी. उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. गुरुवार (18 जून, 2026) को भी मौसम का यही पैटर्न रहेगा यानी ज्यादातर जिलों में बारिश होगी, खासतौर से पहाड़ी जिलों में.

You Might Be Interested In

मंगलवार को भी हुई बारिश

 नैनीताल में मंगलवार को अचानक हुई मूसलाधार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर घूमने आए पर्यटक को मन खूब लुभाया. वहीं, बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.  मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है. वहीं, मौसम विभाग ने 21 जून तक का बारिश का अलर्ट जारी किया है: गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, ज्यादातर जिलों में बारिश होती रहेगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में कहां होगी बारिश और किन जिलों में रहेगा मौसम साफ? गर्मी को लेकर IMD ने दी बड़ी जानकारी

21 जून को पूरे राज्य में बारिश होगी

 शुक्रवार (19 जून) को उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश का विस्तार होगा. इस दिन यानी रविवार को पूरे राज्य में बारिश होगी. शनिवार (20 जून, 2026( को सभी पहाड़ी जिलों में बारिश होगी तो मैदानी जिले शुष्क रहेंगे. रविवार 21 जून को पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान है.

यह भी पढ़ें: Himachal Pradesh Weather 16 June 2026: हिमाचल में होगी बारिश, 20 जून तक घर से निकलें तो मौसम का मिजाज देखकर

यह भी पढ़ें: Love Rashifal 16 June 2026: मंगलवार को कौन देगा अपने लव पार्टनर को धोखा, किसे मिलेगा भरपूर रोमांस; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

यह भी पढ़ें: Weather Update 17 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में 21 जून तक कब होगी बारिश और कब आएगी आंधी, IMD का अलर्ट जारी

Tags: uttarakhand weather update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट
Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट
Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट
Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट