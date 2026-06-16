Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तराखंड में बुधवार को किन जिलों में होगी बारिश, फटाफट कर लें नोट

Uttarakhand Weather Update 17 June 2026: उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में नजर आ रहा है. उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) का बारिश का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है. पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हो रही है.

पूरे सप्ताह जारी रहेगा बारिश का सिलसिला?

देहरादून मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी रविवार (21 जून, 2026)तक का अलर्ट जारी किया है. IMD के अलर्ट के अनुसार बुधवार (17 जून, 2026) को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम सामान्य रहेगा, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होगी. उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. गुरुवार (18 जून, 2026) को भी मौसम का यही पैटर्न रहेगा यानी ज्यादातर जिलों में बारिश होगी, खासतौर से पहाड़ी जिलों में.

मंगलवार को भी हुई बारिश

नैनीताल में मंगलवार को अचानक हुई मूसलाधार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शहर घूमने आए पर्यटक को मन खूब लुभाया. वहीं, बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है. वहीं, मौसम विभाग ने 21 जून तक का बारिश का अलर्ट जारी किया है: गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, ज्यादातर जिलों में बारिश होती रहेगी.

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21 जून को पूरे राज्य में बारिश होगी

शुक्रवार (19 जून) को उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश का विस्तार होगा. इस दिन यानी रविवार को पूरे राज्य में बारिश होगी. शनिवार (20 जून, 2026( को सभी पहाड़ी जिलों में बारिश होगी तो मैदानी जिले शुष्क रहेंगे. रविवार 21 जून को पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान है.

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