Home > देश > उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को आवश्यक सावधानियां बरतने तथा 24×7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 9, 2026 12:51:47 PM IST

उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर दिए गए ये दिशा निर्देश
उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर दिए गए ये दिशा निर्देश


Uttarakhand Weather Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखण्ड में आगामी दिनों में मानसून की सक्रियता के चलते कई जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ अत्यंत तीव्र वर्षा होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 09 अगस्त को बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चमोली तथा 10 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल एवं चम्पावत जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, 09 अगस्त को राज्य के अन्य पर्वतीय जनपदों में भी गरज के साथ तेज वर्षा एवं आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. वहीं देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल एवं चम्पावत में कहीं-कहीं भारी वर्षा तथा हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

You Might Be Interested In

10 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट

10 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल एवं चम्पावत में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना के साथ गरज-चमक एवं अत्यंत तीव्र वर्षा की आशंका है. राज्य के अन्य जनपदों में भी कहीं-कहीं तेज वर्षा, गरज-चमक तथा आकाशीय बिजली की संभावना बनी रहेगी. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंहनगर में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सावधानी बरतने के दिए निर्देश

मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को आवश्यक सावधानियां बरतने तथा 24×7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. सभी संबंधित विभागों को अपने स्तर पर आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के साथ ही सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तत्काल मार्ग खोलने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मौसम की इस अवधि में मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करने, आवश्यक सुरक्षा उपकरण अपने साथ रखने तथा किसी भी आपदा की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों एवं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रदेशवासियों और पर्यटकों से की अपील

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों एवं पर्यटकों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के दौरान नदी-नालों, गदेरे एवं बरसाती नालों के आसपास जाने से बचें तथा जलभराव वाले स्थानों और कमजोर पुलों को पार करने का प्रयास न करें. पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एवं पत्थर गिरने की आशंका वाले मार्गों पर विशेष सावधानी बरतें और मौसम खराब होने पर यात्रा को यथासंभव स्थगित करें.

Tags: home-hero-pos-1uttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026
उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश
उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश
उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश
उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, आपदा प्रबंधन के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सभी जिलों को सतर्क रहने के दिए निर्देश