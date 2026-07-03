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Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में आसमान से आफत! ऑरेंज अलर्ट के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह

Uttarakhand Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज उत्तराखंड के लिए नया ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा के व्यस्त रास्तों पर भूस्खलन और रास्ते बंद होने की समस्या हो रही है.

By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 11:47:21 AM IST

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Uttarakhand Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज उत्तराखंड के लिए नया ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा के व्यस्त रास्तों पर भूस्खलन और रास्ते बंद होने की समस्या हो रही है. खराब विज़िबिलिटी और तेज़ हवाओं के कारण अधिकारियों ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवाएँ रोक दी हैं. इस रुकावट से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हज़ारों तीर्थयात्री प्रभावित हो रहे हैं. स्थानीय प्रशासन के लिए सुरक्षा सबसे ज़रूरी है.

भूस्खलन से मची आफत 

ऋषिकेश-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे (NH-58) पर जोशीमठ के पास अहम जगहों पर भूस्खलन हुआ है. ऋषिकेश-केदारनाथ रास्ते पर भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास काफी देरी हो रही है. लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे छोटी गाड़ियों के लिए पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक हो गया है. राज्य के अधिकारी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जलस्तर पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. यात्रियों को इन इलाकों में रात के समय बिना ज़रूरत यात्रा करने से बचना चाहिए.

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यात्रिओं को सलाह 

इस खतरनाक मौसम में सुरक्षा सबसे ज़रूरी है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सूरज डूबने के बाद पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी न चलाएँ. कम विज़िबिलिटी और फिसलन भरी ढलानों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है. अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, ज़िला कंट्रोल रूम से लाइव ट्रैफ़िक अपडेट ज़रूर देखें. कई होटल अब मौसम की वजह से फँसे तीर्थयात्रियों को यात्रा का समय बदलने की सुविधा दे रहे हैं. वैकल्पिक रास्ते (detour) का इस्तेमाल करके भी आप काफी समय बचा सकते हैं.

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Tags: Aaj Ka Mausamtoday weatheruttarakhand weather
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