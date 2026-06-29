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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 जुलाई तक तेज बारिश और आंधी की संभावना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होने के साथ मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है. पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. तेज हवाएं, बिजली गिरने और भूस्खलन का भी खतरा बना रहेगा. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी इलाकों की यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की अपील की है. बारिश से प्रदेश को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 29, 2026 11:28:07 AM IST

2 जुलाई तक कई जिलों में येलो अलर्ट
2 जुलाई तक कई जिलों में येलो अलर्ट


Uttarakhand IMD Update: उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के लिए 2 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों तक कई पहाड़ी जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं, मैदानी इलाकों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है.
 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र के अनुसार, 29 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. पर्वतीय इलाकों में दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने का अनुमान है.

2 जुलाई तक कई जिलों में येलो अलर्ट

30 जून को पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इसके बाद 1 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में भी तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.मौसम विभाग के मुताबिक, 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई जिलों में बारिश जारी रह सकती है. इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

गर्मी से मिलेगी राहत, लेकिन सतर्क रहना जरूरी

मौसम विभाग का कहना है कि 2 और 3 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.हालांकि, लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें बंद होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा. विभाग ने लोगों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

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