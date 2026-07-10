उत्तराखंड में मानसून बना मुसीबत, भूस्खलन और जलभराव के खतरे के बीच प्रशासन का ‘रेड अलर्ट’; कई जिलों में स्कूल भी बंद

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. राजधानी देहरादून समेत कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है.

भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. इसके अलावा टिहरी और बागेश्वर जैसे जिलों में भी मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है.

मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बेहद भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है. ऐसे में लोगों को नदी किनारे जाने से बचने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

सड़कों पर सन्नाटा, कई इलाकों में जलभराव

लगातार बारिश का असर देहरादून शहर में भी साफ दिखाई दे रहा है. कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. मुख्य सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम यातायात देखने को मिल रहा है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंडक

लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जुलाई के महीने में भी लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

प्रशासन की अपील