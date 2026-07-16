Uttarakhand Voter List Revision: उत्तराखंड में 19 लाख वोटरों पर क्यों आई संकट? पीछे के वजह ने उड़ाया सबका होश

Uttarakhand Voter List Revision: उत्तराखंड में SIR के पहले फेज़ के बाद, इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार, 7 जुलाई को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इस लिस्ट में उत्तराखंड के 7,133,785 वोटर शामिल हैं. SIR फॉर्म में गड़बड़ियों की वजह से राज्य के 1.9 मिलियन वोटरों को इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करेगा. नोटिस और ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन 11 सितंबर तक किया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में सुनवाई न्याय पंचायत लेवल पर होगी.
पहले फेज़ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
उत्तराखंड में SIR के पहले फेज़ के बाद, वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7,133,785 वोटरों के नाम शामिल किए गए हैं. करीब 1.9 मिलियन वोटरों के नाम कटने का खतरा है. हालांकि, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन 1.9 मिलियन वोटरों की डिटेल्स में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं. इन गड़बड़ियों में गलत नाम, गलत स्पेलिंग, गलत पिता का नाम, गलत पता या उनके पते में बदलाव शामिल हैं. उन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नोटिस की सुनवाई के लिए न्याय पंचायत लेवल पर क्लस्टर में कैंप लगाए जाएंगे. इसके अलावा, मैदानी इलाकों में वोटरों की सुविधा के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) या ERO (ERO) को तहसील लेवल के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर भी कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच, उत्तराखंड में पोलिंग स्टेशनों की संख्या, जो पहले 11,733 थी, अब बढ़कर 12,543 हो गई है. SIR वोटर लिस्ट के पहले फेज के अनुसार, हर जिले में वोटरों की संख्या इस तरह है: 52.20 परसेंट पुरुष वोटर हैं, जिनकी संख्या 3,723,614 है, जबकि 47.80 परसेंट महिला वोटर हैं, जिनकी संख्या 3,409,954 है. राज्य में 0.01% थर्ड जेंडर वोटर भी हैं, जिनकी संख्या 217 है. इस तरह, वोटरों की कुल संख्या 7,133,785 है.
ज़िलेवार वोटर लिस्ट
|जिला
|पुरुष वोटर
|महिला वोटर
|थर्ड जेंडर
|कुल वोटर
|हरिद्वार
|664,795
|581,323
|101
|1,246,219
|नैनीताल
|361,533
|331,781
|11
|693,325
|अल्मोड़ा
|246,337
|225,596
|5
|471,938
|ऊधम सिंह नगर
|606,826
|548,817
|29
|1,155,672
|पिथौरागढ़
|174,190
|167,304
|3
|341,497
|बागेश्वर
|103,273
|97,646
|0
|200,919
|चंपावत
|99,449
|89,474
|1
|188,924
|चमोली
|139,995
|132,191
|1
|272,187
|उत्तरकाशी
|116,993
|107,423
|1
|224,417
|रुद्रप्रयाग
|91,268
|89,518
|0
|180,786
|टिहरी गढ़वाल
|241,352
|222,272
|4
|463,628
|पौड़ी गढ़वाल
|262,254
|241,205
|9
|503,468
|देहरादून
|615,349
|575,404
|52
|1,190,805
नाम हटाने और ठीक करने का प्रोसेस क्या है?
उत्तराखंड में, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या 8,455,994 थी. लेकिन, Pre-SIR के आखिरी फेज़ में वोटर्स की संख्या 7,960,762 बताई गई थी. इसका मतलब है कि इस दौरान 495,232 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए. SIR के दौरान, अब वोटर्स की कुल संख्या 7,133,785 बताई गई है, जिसका मतलब है कि लगभग 826,977 और वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं.
जिन वोटर्स के नाम डिलीट हो गए हैं, वे अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर अपने-अपने BLO से ऑफलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ECI के वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के ज़रिए नाम डिलीट और करेक्शन किए जा सकते हैं. अभी, फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ एनेक्सर 4 भरना ज़रूरी है.
ज़िले के हिसाब से डिजिटाइज़ेशन और जिन वोटरों के नाम नहीं हैं उनकी स्थिति
|जिला
|कुल वोटर
|डिजिटाइज्ड वोटर (%)
|कुल अनकलेक्टेबल वोटर (%)
|उत्तरकाशी
|242,822
|224,417 (92.42%)
|18,405 (7.58%)
|चमोली
|295,623
|272,187 (92.07%)
|23,436 (7.93%)
|रुद्रप्रयाग
|191,595
|180,786 (94.36%)
|10,809 (5.64%)
|टिहरी गढ़वाल
|507,253
|463,628 (91.40%)
|43,625 (8.60%)
|देहरादून
|1,376,813
|1,190,805 (86.49%)
|186,008 (13.51%)
|हरिद्वार
|1,376,422
|1,246,219 (90.54%)
|130,203 (9.46%)
|पौड़ी गढ़वाल
|554,827
|503,468 (90.74%)
|51,359 (9.26%)
|पिथौरागढ़
|368,933
|341,497 (92.56%)
|27,436 (7.44%)
|बागेश्वर
|213,929
|200,919 (93.92%)
|13,010 (6.08%)
|अल्मोड़ा
|527,423
|471,938 (89.48%)
|55,485 (10.52%)
|चंपावत
|206,642
|188,924 (91.43%)
|17,718 (8.57%)
|नैनीताल
|765,135
|693,325 (90.61%)
|71,810 (9.39%)
|ऊधम सिंह नगर
|1,333,345
|1,155,672 (86.67%)
|177,673 (13.33%)