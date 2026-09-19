Home > देश > पीरियड्स में पत्नी को रखा घर से अलग, दूर से खाना, फेंक कर दिया बिस्किट, नहाने पर बोल दी ऐसी बात, भड़क उठे लोग!

पीरियड्स में पत्नी को रखा घर से अलग, दूर से खाना, फेंक कर दिया बिस्किट, नहाने पर बोल दी ऐसी बात, भड़क उठे लोग!

उत्तराखंड के एक व्लॉगर ने पीरियड्स के दौरान पत्नी को घर से अलग रखने के वीडियो शेयर किए हैं. परंपरा के नाम पर महिला के साथ किए जा रहे इस बर्ताव ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया है.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 3:51:19 PM IST

Uttarakhand Viral Video: पीरियड्स में पत्नी को रखा घर से अलग, फेंका बिस्किट, दूर से दिया खाना, नहाने पर कही ऐसी बात, मच गया भारी बवाल!
Uttarakhand Viral Video: पीरियड्स में पत्नी को रखा घर से अलग, फेंका बिस्किट, दूर से दिया खाना, नहाने पर कही ऐसी बात, मच गया भारी बवाल!


Uttarakhand Vlogger Wife Periods Controversy: उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर एक तीखी बहस छेड़ दी है. उत्तराखंड के एक कंटेंट क्रिएटर पूरन चंद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वह अपनी पत्नी को पीरियड्स (मासिक धर्म) के दौरान घर में अलग-थलग रखते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि महिला को परिवार से दूर एक अलग कमरे या जगह पर रहना पड़ता है, जहां पति उसे दूर से ही बिस्किट का पैकेट फेंकता है या अलग बर्तन में खाना परोसता है. जब इन वीडियो पर लोगों ने आपत्ति जताई और सवाल पूछे, तो व्लॉगर ने परंपरा का बाना पहनाकर सफाई पेश कर दी जिसे सुनकर लोग और भी ज्यादा भड़क गए. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को दो गुटों में बांट दिया है, जहां लोग इस कुप्रथा पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं.

वीडियो में क्या-क्या दिखा? 

इन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला को महावारी (periods) के दिनों में घर के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग रखा जा रहा है. एक क्लिप में व्लॉगर अपनी पत्नी को दूर से ही बिस्किट का पैकेट फेंकता हुआ दिखाई देता है, जबकि महिला कमरे के बाहर बैठी नजर आती है. 

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अन्य वीडियो में वह अपनी पत्नी को अकेले में खाना परोसता है और उसे परिवार के बाकी लोगों से दूरी बनाकर रहने की हिदायत देता है. हद तो तब हो गई जब चौथे दिन का एक वीडियो सामने आया. स्नान करने के बाद व्लॉगर कैमरे पर बोलता है कि ‘आज इसने नहा लिया… आज ये सिर्फ इंसानों को टच कर सकती है.’ 

इस तरह के बयानों और हरकतों ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. लोगों का कहना है कि आज के दौर में भी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला है.

जब ट्रोलिंग हुई तो परंपरा के नाम पर दी सफाई

जब जनता ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस रूढ़िवादी सोच की आलोचना की, तो व्लॉगर ने एक और वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की. वीडियो में वह अपनी पत्नी से पूछता है कि ‘पीरियड्स में अलग क्यों रखा जाता है?’ तो पत्नी जवाब देती है कि ‘मुझे खुद नहीं पता क्यों रखा जाता है.’

इसके बाद व्लॉगर खुद कैमरा के सामने आकर कहता है कि चूंकि यह देवभूमि उत्तराखंड है, इसलिए यहाँ ऐसी प्रथाएं मानी जाती हैं. उसने कहा कि वे अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि उनकी कई पीढ़ियां यह सब सहती आई हैं और वे खुद भी यही सब देखकर बड़े हुए हैं. उसका कहना था कि वे रीति-रिवाजों से इस तरह घिरे हुए हैं कि उनमें इनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है. वहीं उसकी पत्नी का भी कहना था कि शहर में इन सब बातों का पता नहीं चलता, लेकिन गांवों के अपने नियम हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ गई जंग?

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लाखों लोगों ने इसे देखा और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने इस बात पर गहरा दुख जताया कि आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को पीरियड्स के नाम पर अछूतों की तरह ट्रीट किया जाता है.

एक यूजर ने लिखा, ‘पीरियड्स किसी औरत को अशुद्ध नहीं करते, बल्कि इंसानों जैसा बर्ताव न करना हमारी गंदी मानसिकता को दिखाता है.’ वहीं दूसरे यूजर ने गुस्से में पूछा, ‘क्या हम अभी भी 1800 के दशक में जी रहे हैं?’ हालांकि, कुछ लोगों ने स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं का हवाला भी दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को समाज के लिए एक गंभीर मानसिक बीमारी और रूढ़िवादी सोच का प्रतीक बताया.

ये भी पढ़ें:- जब नहीं सुनी गईं जनता की शिकायतें… 2 बोरियों में पिल्ले लाकर अफसर की टेबल पर छोड़े, नोटों की माला से किया स्वागत!

Tags: uttrakhand news
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