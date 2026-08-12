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Uttarakhand: यूजेवीएन लिमिटेड में अधिकारियों से लेकर कार्मिकों तक की प्रोन्नतियां, यहां देखें पूरी लिस्ट

Uttarakhand News: यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय चयन समिति द्वारा संजय पटेल को अधिशासी निदेशक (परिचालन एवं अनुरक्षण), नरेश चंद्र खुल्बे को महाप्रबंधक (विद्युत एवं यांत्रिक), धर्मेंद्र सिंह को महाप्रबंधक (सिविल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है.

By: Hasnain Alam | Published: August 12, 2026 7:45:34 PM IST

उत्तराखंड के मुख्य सचिव और यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद बर्द्धन
उत्तराखंड के मुख्य सचिव और यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद बर्द्धन


Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्य सचिव और यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड में अधिशासी निदेशक, महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक के पदों पर प्रोन्नतियां प्रदान की गईं. विभागीय चयन समिति में अध्यक्ष आनंद बर्द्धन के साथ प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव उद्योग डॉ. सौरभ गहरवार, प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड अजय कुमार सिंह, निदेशक परिचालन जी.एस. बुदियाल, अधिशासी निदेशक मानव संसाधन आशीष जैन तथा निदेशक परिचालन, यूपीसीएल मदन राम आर्य शामिल रहे.

इस संबंध में जानकारी देते हुए यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय चयन समिति द्वारा संजय पटेल को अधिशासी निदेशक (परिचालन एवं अनुरक्षण), नरेश चंद्र खुल्बे को महाप्रबंधक (विद्युत एवं यांत्रिक), धर्मेंद्र सिंह को महाप्रबंधक (सिविल), हरीश धपोला एवं पंकज कुमार को उपमहाप्रबंधक (विद्युत एवं यांत्रिक) तथा शशिकांत को उपमहाप्रबंधक (सिविल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है.

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24 अन्य कार्मिकों के भी प्रोन्नति आदेश जारी किए गए

अजय कुमार सिंह ने बताया कि यूजेवीएन लिमिटेड में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर भी दो अभियंताओं को प्रोन्नति प्रदान की गई है. इसके साथ ही 24 अन्य कार्मिकों के भी प्रोन्नति आदेश जारी किए गए हैं.

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम तथा प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने सभी प्रोन्नत अधिकारियों एवं कार्मिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की कि सभी प्रोन्नत अधिकारी एवं कार्मिक अपनी नई जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता के साथ निर्वहन करते हुए यूजेवीएन लिमिटेड को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और अधिक मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करेंगे.

यूजेवीएन लिमिटेड परिवार की ओर से सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कार्मिकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई. साथ ही नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं भी की गई.

Tags: uttarakhand news
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