Uttarakhand: उत्तराखंड में जल प्रदूषण और जलजनित रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौतियों से निपटने के लिए अब केवल समस्याओं की पहचान से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IWMI) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की (IITR) के संयुक्त तत्वावधान में 23 और 24 नवंबर 2026 को “Co-designing One Health Interventions for Water Pollution and Waterborne Antimicrobial Resistance (AMR) at River Basin Scale in Uttarakhand” विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है.

CGIAR के सस्टेनेबल एनिमल एंड एक्वेटिक फूड्स (SAAF) कार्यक्रम और इसके ‘वन हेल्थ’ (One Health) दृष्टिकोण के अंतर्गत संचालित इस पहल के प्रमुख बिंदु हैं:

हॉटस्पॉट और जल-प्रणाली की पहचान: जल गुणवत्ता निगरानी और जलविज्ञान मॉडलिंग (SWAT + BFTM, डिजिटल ट्विन और एआई-आधारित पूर्वानुमान ढांचे) के माध्यम से सोंग नदी बेसिन में प्रदूषण व AMR के हॉटस्पॉट और मार्गों को समझना.

जल गुणवत्ता निगरानी और जलविज्ञान मॉडलिंग (SWAT + BFTM, डिजिटल ट्विन और एआई-आधारित पूर्वानुमान ढांचे) के माध्यम से सोंग नदी बेसिन में प्रदूषण व AMR के हॉटस्पॉट और मार्गों को समझना. मार्गदर्शक ढांचा और समाधान सूची: सोंग नदी के पुनर्जीवन के लिए एक साझा वन हेल्थ मार्गदर्शक ढांचा तैयार करना और भूमि, जल तथा खाद्य प्रणालियों (स्रोत से लेकर संपर्क तक) में जलजनित AMR घटाने के लिए बहु-क्षेत्रीय ‘कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशंस’ विकसित करना.

सोंग नदी के पुनर्जीवन के लिए एक साझा वन हेल्थ मार्गदर्शक ढांचा तैयार करना और भूमि, जल तथा खाद्य प्रणालियों (स्रोत से लेकर संपर्क तक) में जलजनित AMR घटाने के लिए बहु-क्षेत्रीय ‘कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशंस’ विकसित करना. बहु-विभागीय समन्वय: सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण, पशुपालन, जनस्वास्थ्य, नदी कायाकल्प, ICAR, BAIF, WHO और अन्य शोध व सरकारी संस्थानों के विशेषज्ञों के बीच संयुक्त कार्ययोजना पर चर्चा करना.

मुख्य अतिथि दिलीप जावलकर (सचिव जलागम/मुख्य परियोजना निदेशक, WMD) ने कहा कि सोंग नदी के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए जल प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और विभिन्न विभागों के बीच ठोस समन्वय के साथ नदी कायाकल्प को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि नदी की पारिस्थितिकी और जनस्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रह सकें.

प्रो. सुमित सेन (IITR) ने सोंग नदी बेसिन में जल प्रदूषण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने के लिए एकीकृत मॉडलिंग और विभिन्न हस्तक्षेपों के संभावित प्रभावों का आकलन करने पर जोर दिया. उन्होंने कार्यशाला के सत्र में SWAT + BFTM मॉडलिंग के माध्यम से सोंग नदी बेसिन की स्थिति और विभिन्न हस्तक्षेप परिदृश्यों को प्रस्तुत किया, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर नदी कायाकल्प की प्रभावी योजनाएं बनाई जा सकें.