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Uttarakhand: सीएम धामी के निर्देश पर SC-ST छात्रों को बड़ी राहत, फ्री कोचिंग योजना के लिए पारिवारिक आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया

Uttarakhand News: उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्व में इस योजना के अंतर्गत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा.

By: Hasnain Alam | Published: November 13, 2026 7:25:26 PM IST

सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला
सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता के लिए निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है.

समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पूर्व में इस योजना के अंतर्गत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा.

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यह निर्णय रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग से जोड़ने में सहायक होगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. शासनादेश के अन्य प्रावधान, शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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