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उत्तराखंड के 2 युवाओं का गौरवपूर्ण प्रदर्शन, वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 में सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने जीते रजत पदक

World Skills Competition: चीन के शंघाई में 22 से 27 सितम्बर, 2026 तक आयोजित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-2026 में उत्तरकाशी की सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स तथा देहरादून के पार्थ वोहरा ने औद्योगिक डिजायन तकनीकी कौशल में रजत पदक हासिल किया.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2026 3:23:16 PM IST

वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 में सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने जीते रजत पदक
वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 में सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने जीते रजत पदक


World Skills Competition: चीन के शंघाई में 22 से 27 सितम्बर, 2026 तक आयोजित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-2026 में उत्तराखण्ड के दो प्रतिभाशाली युवाओं ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक अर्जित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है. उत्तरकाशी की सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स तथा देहरादून के पार्थ वोहरा ने औद्योगिक डिजायन तकनीकी कौशल में रजत पदक हासिल किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दोनों युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि विश्व के प्रतिष्ठित कौशल मंच पर उत्तराखण्ड के युवाओं द्वारा देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक अर्जित करना प्रदेश के लिए गौरव की बात है. यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं को भी कौशल विकास एवं उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.

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नरेन्द्र सिंह भंडारी ने क्या कहा?

इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने बताया कि वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता को कौशल के क्षेत्र में ओलंपिक के समान प्रतिष्ठित वैश्विक मंच माना जाता है. इस वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में लगभग 1,400 प्रतिभागियों ने 64 विभिन्न कौशल विधाओं में प्रतिभाग किया. भारत ने 8 रजत पदक एवं 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस प्राप्त कर विश्व स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया, जो प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

उन्होंने बताया कि सानिया जोशी एवं पार्थ वोहरा ने इंडियास्किल्स की राज्य, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ल्डस्किल्स के लिए स्थान बनाया है. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति द्वारा दोनों प्रतिभागियों को प्रशिक्षण, बूट-कैंप, यात्रा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया गया. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियों के लिए नेशनल स्कील डेवलल्पमेंट कॉरपोरेशन द्वारा भी आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान किया गया.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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