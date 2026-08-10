Home > देश > Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान

Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान

Uttarakhand Tax Revenue: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक ली. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लक्ष्य के सापेक्ष अर्जित राजस्व की जानकारी ली एवं राजस्व वृद्धि के नवीन प्रयास एवं नवाचारों पर अधिकारियों से चर्चा की.

By: Shristi S | Published: August 10, 2026 4:51:05 PM IST

उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान
उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान


Uttarakhand Tax Revenue: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक ली. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लक्ष्य के सापेक्ष अर्जित राजस्व की जानकारी ली एवं राजस्व वृद्धि के नवीन प्रयास एवं नवाचारों पर अधिकारियों से चर्चा की.

मुख्य सचिव ने कहा कि एसजीएसटी में अभी काफी पोटेंशियल है. उन्होंने एसजीएसटी विभाग को टैक्स चोरी को रोकने के लिए एआई आधारित जांच बढ़ाए जाने पर काम किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने अगले 4-5 महीनों में एआई बेस्ड मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए. साथ ही, कर सम्बन्धी सभी विभागों का डाटा इंटीग्रेशन किए जाने पर जोर दिया.

You Might Be Interested In

मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग के एएनपीआर कैमरों के प्रभावी उपयोग के साथ ही सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में निबंधन और रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी रखरखाव कार्यों का डिजिटाईजेशन किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वन या गैर क्षेत्रों में नये खनन लाटस चिन्हित किये जाएं तथा इस हेतु जिला प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त किया जाए. उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा स्थापित किये गये ए0एन0पी0आर0 कैमरा को खनन विभाग, वन विभाग तथा राज्य कर विभाग के साथ इंटिग्रेट किए जाने की बात कही.

मुख्य सचिव ने इन बातों पर भी जोर दिया

मुख्य सचिव ने कहा कि वन निगम जिन खनन व प्रकाष्ठ लॉट्स पर कार्य नहीं कर पा रहा है, उन पर वन विभाग अपने स्तर से कार्यवाही करें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी अच्छा पोटेंशियल है. उन्होंने जड़ी बूटियों से सम्भावित आय का अध्ययन किए जाने की बात कही. कहा कि आय के नए स्रोत के रूप में कार्बन क्रेडिट, नये इको टूरिज्म स्थलों का विकास को सम्मिलित किया जाए. उन्होंने जनसामान्य को प्रकाष्ठ की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था की सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया. साथ ही इसके लिए आईटीडीए से तकनीकी सहायता हेतु समन्वय किए जाने की बात कही.

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, बृजेश कुमार संत, रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव हिमांशु खुराना, अनुराधा पाल एवं मनमोहन मैनाली सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

Tags: uttarakhanduttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान
Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान
Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान
Uttarakhand Revenue: AI पकड़ेगा टैक्स चोरी, कैमरों से होगी निगरानी… उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने का बना नया प्लान