Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विगत पांच वर्ष के दौरान कृषि और उद्यान क्षेत्र नई नीतियों और प्रोत्साहन कार्यक्रमों के जरिए, उत्तराखंड में खेती किसानी को पारम्परिक ढांचे से निकाल कर स्वरोजगार और आजीविका के आधार में बदलने का काम किया है. पर्वतीय क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ कीवी, ड्रैगन फ्रूट और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. वहीं, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया है.

पर्वतीय क्षेत्रों में परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी घोषित की गई. इसके तहत वर्ष 2030-31 तक 134.89 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है. मंडुवा और झंगोरा के बीज तथा जैव उर्वरक पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. मंडुवा का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

इसी तरह वर्ष 2025 में जारी कीवी नीति के तहत किसानों को कुल लागत पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. इससे प्रदेश के 17,500 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. ड्रैगन फ्रूट नीति में भी किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा महक क्रांति नीति के तहत 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती विकसित करने के साथ ही प्रदेश में सात अरोमा वैली विकसित की जा रही हैं. यही कारण है कि प्रदेश के एरोमैटिक सेक्टर का वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

चकबंदी और कृषि भूमि के सर्वेक्षण पर जोर

धामी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी कृषि भूमि को खेती के अनुकूल बनाने के लिए स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत पांच वर्षों में 275 गांवों को चकबंदी से जोड़ने का लक्ष्य है. साथ ही राज्य की संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी पांच वर्षों में चरणबद्ध सर्वेक्षण और बंदोबस्त किए जाने का प्रावधान किया गया है. गन्ना किसानों को भी उत्तर प्रदेश की तुलना में पांच रुपये प्रति क्विंटल अधिक मूल्य दिया जा रहा है.

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में बढ़े अवसर

मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत गोपालन, बकरीपालन और भेड़पालन के माध्यम से 11,500 से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है. गोट वैली योजना में 41 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और 5,827 लाभार्थी इससे जुड़ चुके हैं. गोपालन योजना में गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प दिया गया है. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन वर्ष 2021-22 के 50.92 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 54.59 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गया है. उत्तराखंड की बद्री गाय के घी को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है.

ट्राउट पालन से निर्यात तक पहुंचा प्रदेश

पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को आजीविका का विकल्प बनाने के लिए 170 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है. राज्य गठन के बाद पहली बार पांच मीट्रिक टन रेनबो ट्राउट मछली का निर्यात किया गया. इससे 33 मत्स्यपालकों को लगभग 23.50 लाख रुपये की आय हुई. प्रदेश में मत्स्यपालकों की संख्या बढ़कर 15,657 हो गई है, जिनमें 3,584 महिलाएं हैं.

किसानों को आर्थिक सहायता

किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आठ लाख से अधिक किसानों के खातों में तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पहुंचाई गई है. इसके अलावा किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.

कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में इन पहलों के जरिए उत्पादन बढ़ाने, खेती के विविधीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करने की कोशिश की जा रही है.