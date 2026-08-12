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Uttarakhand: वैली ब्रिज बहा, रास्ता टूटा… फिर ऐसे खुली नीती घाटी की राह, तमक नाले में फिर से वाहनों की आवाजाही शुरू

Uttarakhand Niti Valley Rain: नीती घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बहने के बाद बाधित हुई वाहनों की आवाजाही को जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के त्वरित प्रयासों से सुचारु कर दिया गया है.

By: Shristi S | Published: August 12, 2026 4:17:04 PM IST

तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार
तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार


Uttarakhand Niti Valley Rain: उत्तराखंड के नीती घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बहने के बाद बाधित हुई वाहनों की आवाजाही को जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के त्वरित प्रयासों से सुचारु कर दिया गया है.

तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार किया गया, जिसके बाद इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है. मार्ग बहाली के लिए प्रशासन एवं संबंधित विभागों की टीमें मौके पर लगातार जुटी रहीं और युद्धस्तर पर कार्य करते हुए यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया.

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व्यक्ति की तलाश में आज भी रेस्क्यू अभियान जारी

तमक नाले में वैली ब्रिज बहने की घटना के बाद लापता एक व्यक्ति की तलाश में आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है. लापता व्यक्ति की तलाश के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं सीमा सड़क संगठन की टीमें संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. प्रभावित क्षेत्र के आसपास नदी तट एवं संभावित स्थानों पर गहनता से तलाश की जा रही है.

मौके पर तैनात टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे

जिला प्रशासन द्वारा मौके की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. मौसम एवं तमक नाले के जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. मौके पर तैनात टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं.

जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि अस्थाई मार्ग से आवागमन के दौरान विशेष सावधानी बरतें तथा मौके पर तैनात प्रशासन एवं संबंधित विभागों की टीमों द्वारा दिए जा रहे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.

Tags: heavy rainhome-hero-pos-3uttarakhand
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