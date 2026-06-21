उत्तराखंड में बवाल! श्रद्धालु को बंधक बना हथियारों से लैस निहंगों ने गुरुद्वारे पर किया कब्जा, इन इलाकों में इंटरनेट बंद

Uttarakhand Nihang Sikhs Gurudwara Dispute: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के नगरासू में गुरुद्वारे में पिछले 24 घंटे से चल रहा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. हेमकुंड साहिब यात्रा रूट पर मौजूद गुरुद्वारे पर कुछ निहंग भक्तों के कब्ज़ा करने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

खबर यह भी है कि निहंग भक्तों ने एक भक्त को बंधक बना लिया है. प्रशासन फिलहाल मौके पर है, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है. वहीं रुद्रप्रयाग और चमोली में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं.

निहंगों ने गुरुद्वारे पर कब्ज़ा किया

खबरों के मुताबिक, गुरुद्वारा मैनेजमेंट और निहंग भक्तों के बीच विवाद के बाद कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की. आरोप है कि इस दौरान सेवादारों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस, प्रशासन और ITBP की टीमें मौके पर पहुंचीं. हालात को कंट्रोल करने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. प्रशासन लगातार बातचीत के ज़रिए हल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 24 घंटे बाद भी गतिरोध जारी है.

रुद्रप्रयाग और चमोली में इंटरनेट बंद

हालात की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने सोशल मीडिया के ज़रिए अफ़वाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर रुद्रप्रयाग और चमोली इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी हैं. फिलहाल, नगरासू गुरुद्वारे में चल रहा विवाद प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. सभी की नज़रें एडमिनिस्ट्रेटिव बातचीत और संभावित समाधान पर हैं. अब देखना यह है कि आगे क्या होता है.