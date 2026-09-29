Home > देश > उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!

उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की 4611 घोषणाओं में 2852 पूरी, 303 अब भी लंबित. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यमुनोत्री ट्रैक सुधार की 15 दिन में कार्ययोजना और विकास कार्य समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 29, 2026 4:00:29 PM IST

उत्तराखंड के 'यमुनोत्री ट्रैक' रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!
उत्तराखंड के 'यमुनोत्री ट्रैक' रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!


Uttarakhand News: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लेते हुए निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से लम्बित घोषणाओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं का विलोपन या मर्ज किया जाना है, उनके सम्बन्ध में समय से विलोपन अथवा मर्ज की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही, घोषणाओं के मर्ज अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण से संबंधित मामलों में भी त्वरित कार्रवाई की जाए.

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 4611 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 2852 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 1759 घोषणाएं लम्बित हैं और 447 का विलोपन या मर्ज किया गया है. लम्बित 1759 घोषणाओं में से 1397 पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही गतिमान है, एवं इनमें से 59 आंशिक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं. 303 घोषणाएं अभी भी लम्बित हैं. मुख्य सचिव द्वारा 11 अगस्त, 2026 की समीक्षा के समय 627 घोषणाएं लम्बित थी, जिनकी संख्या अब घटकर 303 रह गयी है. 

You Might Be Interested In

विकास कार्यों को लेकर मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने लम्बित घोषणाओं के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो और विभिन्न स्तरों पर लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने अगली समीक्षा बैठक अक्टूबर माह के मध्य में आयोजित किए जाने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों के मध्य आपसी तालमेल की कमी के कारण लंबित घोषणाओं को सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ पूर्ण करें. योजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए भूमि हस्तांतरण सहित अन्य प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में विभागों के बीच निरन्तर संवाद एवं समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो, विभिन्न कार्यों को समानांतर रूप से प्रारम्भ किया जाए, ताकि समय की बचत हो और योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके. उन्होंने विभागों को मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति को लगातार पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास पोर्टल की यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने सचिव एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को घोषणाओं की गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

15 दिन में कार्ययोजना प्रस्तुत करने की कही बात

मुख्य सचिव ने सम्पूर्ण यमुनोत्री ट्रैक रूट के सुधारीकरण की कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने इस सम्बन्ध में अगले 15 दिनों में विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने ट्रैक रूट के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की संभावनाओं पर भी कार्य करने को कहा. उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ईको पार्क आदि की घोषणाओं के सम्बन्ध में कहा कि परिसंपत्ति निर्माण के बाद उसके संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था पूर्व में ही निर्धारित की जाए, ताकि परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने पौड़ी शहर में मुख्य बाजार धारा रोड से एजेंसी चौक तक हेरिटेज स्ट्रीट के कार्य को आवास विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने तथा मल्टीस्टोरी पार्किंग से सम्बन्धित आवास विभाग को भेजे गए प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे अवस्थापना विकास एवं सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्यों को आपस में समन्वित करते हुए एकीकृत रूप से किया जाए, ताकि सभी कार्यों का बेहतर प्रभाव दिखाई दे.

कोल्ड स्टोरेज से लेकर ईको पार्क में विकास की संभावना पर विचार

मुख्य सचिव ने फलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण में भूमि की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि अनुपयुक्त सरकारी भूमि पर कोल्ड स्टोरेज बनाने के बजाय आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त भूमि क्रय कर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए, ताकि उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके. उन्होंने प्रदेश के सभी शहरों में ओपन स्पेस, सिटी पार्क अथवा ईको पार्क जैसी सुविधाओं के विकास की दिशा में कार्य किया जाए. सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी भूमि क्रय कर ऐसी सुविधाओं के विकास की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए.

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव मती रीना जोशी, मनुज गोयल, रोहित मीणा, नवनीत पाण्डेय, सम्बन्धित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

Tags: uttrakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा

September 29, 2026

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026

कौन हैं अनाहत सिंह?

September 27, 2026
उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!
उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!
उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!
उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!
उत्तराखंड के ‘यमुनोत्री ट्रैक’ रूट की बदलेगी सूरत! CM धामी की घोषणाओं पर तेज हुआ काम, मुख्य सचिव ने 15 दिन में मांगी विकास कार्यों की रिपोर्ट!