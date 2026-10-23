Uttarakhand News: खूबसूरत शर्मिला की सड़क पर ‘अजब हरकत’ से घबराए लोग, फिर आगे दुल्हन और पीछे दौड़ने लगा जमाना

Uttarakhand News: उत्तराखंड के चकराता ब्लॉक के उदावा गांव में पिछले दिनों अजब नजारा देखने को मिला जब दुल्हन बनी शर्मिला सड़क पर दौड़ लगाने लगी. इसके बाद मजबूरी में घर वालों को भी तेज-तेज चलना पड़ा. दुल्हन शर्मिला को लोखंडी से करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर तो कभी दौड़कर ससुराल पहुंचना पड़ा, क्योंकि यहां पर सड़क खराब है. दुल्हन को दौड़ इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि सड़क खराब थी और उसे शुभ मुहूर्त पर तय जगह पह पहुंचना थी और दूल्हे संग 7 फेरे लेने थे. दुर्गम उदावा गांव में सड़क की सुविधा नहीं होने पर दुल्हन बनी शर्मिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गांव तक सड़क बनवाने की मांग की है. शर्मिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उदावा गांव तक सड़क बनवाने की मांग की है. उनका कहना है कि सड़क बनने से भविष्य में अन्य लोगों को शादी-विवाह जैसे अवसरों पर इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

पूरा मामला मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) का है. उत्तराखंड के चकराता ब्लॉक के उदावा गांव में अच्छी सड़क की सुविधा नहीं होने के चलते दुल्हन शर्मिला को लोखंडी से करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर ससुराल पहुंचना पड़ा. इस दौरान गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलने की चिंता थी, ऐसे में उन्होंने रास्ते में दौड़ भी लगाई. बताया जा रहा है कि मंगलवार को बुल्हाड़ गांव से बरात लेकर निकली शर्मिला लोखंडी तक वाहन से पहुंचीं. इसके बाद मुश्किल शुरू हो गई, क्योंकि वहां से ससुराल तक जाने के लिए उन्हें पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलना पड़ा. ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, जो अब चर्चा में है.

चकराता के उडावा गांव की शादी का वीडियो वायरल है। जौनसार-बावर की ‘जोजोड़’ परंपरा में दुल्हन शार्मिला ने बारात की अगुवाई की, लेकिन सड़क न होने से करीब 8 KM पैदल चलकर ससुराल पहुंचना पड़ा। #JaunsarBawar #Chakrata #UttarakhandNews https://t.co/YRQpboRpyv — Dehradun Diaries (@DehradunDi4ries) October 22, 2026

शुभ मुहूर्त के लिए दौड़ी शर्मिला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदावा गांव के अनिल चौहान का विवाह बुल्हाड़ गांव की शर्मिला से तय हुआ. इससे पहले गांव तक सड़क नहीं होने के कारण दुल्हन को करीब चार घंटे पैदल चलकर अपने ससुराल पहुंचना पड़ा. कुल मिलाकर दुल्हन को 18 किलोमीटर का सफर तय करने में 4 घंटे लग गए. इस दौरान शुभ मुहुर्त पर पहुंचना था, इसलिए दुल्हन को कई जगहों पर तेज चलना पड़ा और कुछ जगहों पर तो दौड़ तक लगानी पड़ी.

दुल्हन ने अच्छी सड़क के लिए लगाई सीएम से गुहार

ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, जो अब चर्चा में है. वायरल वीडियो में शर्मिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी परेशानी साझा करती दिखाई दे रही हैं. शर्मिला का कहना है कि वह लोखंडी से बरात के साथ पैदल उदावा गांव जा रही हैं और लंबा रास्ता तय करने के कारण काफी थक चुकी हैं. शर्मिला ने सीएम को संबोधित करते हुए बताया कि गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलने से बचने के लिए उन्हें रास्ते में दौड़ना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि गांव तक पहुंचने वाला पैदल मार्ग पक्का नहीं है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है.