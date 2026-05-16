Uttarakhand News: साइकिल से दफ्तर पहुंचे सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, पीएम की अपील पर अब हर शनिवार होगा ‘नो व्हीकल डे’

Uttarakhand News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों देश के नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर आह्वान किया था. इसका असर भारतीय जनता पार्टी शासित करीब-करीब सभी राज्यों में नजर भी आने लगा है. इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी सरकारी विभाग सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार (16 मई, 2026) को बंशीधर तिवारी सहस्त्रधारा रोड स्थित अपने आवास से रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय तक साइकिल से पहुंचे. उनकी मानें तो ऐसा करना सिर्फ दफ्तर पहुंचने का जरिया नहीं था बल्कि ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा और जिम्मेदार प्रशासन का एक मजबूत संदेश भी था. उनके इस प्रयास की सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में भी सराहना हो रही है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा बचत आह्वान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड का सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार ‘नो व्हीकल डे’ मनाएगा.

साइकिल से दफ्तर पहुंचे बंशीधर तिवारी

सीएम पुष्कर सिंह धानी के निर्देश पर शनिवार को ‘नो व्हीकल डे’ की शुरुआत खुद सूचना महानिदेशक ने की. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील भी की कि वो भी इस दिशा में सार्थक भूमिका निभाएं और आगे आकर अपना योगदान भी दें. दरअसल, सूचना महानिदेश बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और साइकिल जैसे विकल्प अपनाने की अपील की है. उनका कहना है कि एमडीडीए में भी उनके नेतृत्व में ‘तेल बचाओ मुहिम’ की शुरुआत की गई है. इसके तहत ईंधन बचत, सीमित बिजली उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

धरातल पर हो रहा काम

बताया जा रहा है कि निर्देश सिर्फ जुबान या कागजों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है. यही वजह है कि खुद साइकिल चलाकर यह साबित किया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है. यहां पर बता दें कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जैसे तेजी से बढ़ते शहर में भी यातायात के साथ वायु प्रदूषण समस्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. सही मायनों में देहरादून में ट्रैफिक और प्रदूषण बड़ी चुनौती बन चुके हैं.

उठाना ही होगा सार्थक कदम

ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, लेकिन समस्या धीरे-धीरे विकराल रूप लेती जा रही है. ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी सूचना महानिदेश बंशीधर तिवारी का यह कदम केवल प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी है. लोगों का कहना है कि छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव बनते हैं. माना जा रहा है कि सूचना महानिदेश बंशीधर तिवारी से प्रेरणा लेते हुए अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी आने वाले दिनों में इस दिशा में सार्थक बदलाव लाते हुए नजर आएंगे.