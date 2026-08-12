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Uttarakhand Youth Scheme: महंगी कोचिंग का झंझट खत्म! सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026’ अब धरातल पर उतरने जा रही है.

By: Shristi S | Published: August 12, 2026 3:55:25 PM IST

सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी
सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी


Mukhyamantri Yuva Bhavishya Nirman Yojana 2026: उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026’ अब धरातल पर उतरने जा रही है. योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं. योजना का शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत शुभारंभ किया जाएगा.

युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने तथा इस दिशा में एक समर्पित योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था. इसी निर्णय के क्रम में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026 को स्वीकृति दी गई है.

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विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी

योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी.

इसमें सिविल सर्विसेज (UPSC/PSC), रक्षा सेवाओं (CDS), बैंकिंग, रेलवे, SSC सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तथा प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और पात्रता निर्धारण के लिए आयोजित होने वाली CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी परीक्षाओं की तैयारी शामिल है.

योजना के शुभारंभ के लिए जल्द ही तारीख निर्धारित की जाएगी

योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा. विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी. इससे आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री धामी द्वारा योजना के विधिवत शुभारंभ के लिए जल्द ही तिथि निर्धारित की जाएगी. शुभारंभ के साथ ही योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand
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Uttarakhand Youth Scheme: महंगी कोचिंग का झंझट खत्म! सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी

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Uttarakhand Youth Scheme: महंगी कोचिंग का झंझट खत्म! सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी
Uttarakhand Youth Scheme: महंगी कोचिंग का झंझट खत्म! सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी
Uttarakhand Youth Scheme: महंगी कोचिंग का झंझट खत्म! सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी
Uttarakhand Youth Scheme: महंगी कोचिंग का झंझट खत्म! सीएम धामी की नई योजना में युवाओं के लिए UPSC से NET तक फ्री तैयारी