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Uttarakhand Landslide Alert: उत्तराखंड जानें का बना रहे हैं प्लान! तो अभी वापस मोड़ लें गाड़ी; IMD ने किया भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी

Uttarakhand Landslide Alert: उत्तराखंड का मौसम बेहद खतरनाक बना हुआ है. लगातार हो रही बारिश ने मसूरी से लेकर देहरादून तक तबाही मचाई हुई है. अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कम से कम सात लोगों की मौत हो गई

By: Heena Khan | Published: September 2, 2026 8:11:30 AM IST

uttarakhand landslide
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Uttarakhand Landslide Alert: उत्तराखंड का मौसम बेहद खतरनाक बना हुआ है. लगातार हो रही बारिश ने मसूरी से लेकर देहरादून तक तबाही मचाई हुई है. अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई जगहों पर लैंडस्लाइड, घर गिरने और अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. बारिश की वजह से देहरादून-मसूरी हाईवे पर भी ट्रैफिक बाधित हुआ; मसूरी के पास इस मुख्य रास्ते पर पत्थर गिरने, सड़क धंसने और बार-बार लैंडस्लाइड होने से कुछ हिस्से बंद हो गए या संकरे हो गए. वहीं एक बार फिर IMD ने उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी कर दिया है. 

अल्मोड़ा-देहरादून में भारी नुकसान 

सबसे ज़्यादा नुकसान अल्मोड़ा और देहरादून में हुआ. अकेले अल्मोड़ा ज़िले में दीवार गिरने की अलग-अलग घटनाओं में बारिश से मरने वालों की संख्या कम से कम पांच हो गई, जबकि देहरादून में बारिश के तेज़ बहाव में कार बह जाने से दो लोगों की मौत हो गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम का अलर्ट जारी किए जाने के बाद, एहतियात के तौर पर कुछ ज़िलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए और आपदा राहत टीमें अलर्ट पर रहीं. अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के ओद्युडा गांव में सुबह करीब 3 बजे एक घर की दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान प्रेमा देवी (42), कल्पना आर्या (19) और मनीष कुमार (18) के तौर पर हुई. मुख्य घर के बाहर एक कमरे में सो रहे गुलाब राम सुरक्षित बच गए.

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IMD ने जारी किया अलर्ट 

सूचना मिलने के बाद प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे. सब-इंस्पेक्टर पंकज डंगवाल की अगुवाई में SDRF की एक टीम सरियापानी पोस्ट से घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान में शामिल हुई. अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर पहले मलबा जमा होने के कारण सड़क बंद थी, इसलिए टीम को पैदल आगे बढ़ना पड़ा. बचाव उपकरण लेकर टीम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों, फायर सर्विस और ज़िला पुलिस के साथ मिलकर मलबे की तलाशी ली और शवों को बाहर निकाला. शवों को ज़िला पुलिस को सौंप दिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान  बना रहे हैं. तो अभी जाना आपके लिए किसी खतरे से खाली नहीं. क्योंकि IMD ने उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है. 

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Tags: uttarakhanduttarakhand weather
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