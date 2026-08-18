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Uttarakhand: 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक होगा खेल महाकुंभ-2026, सीएम पुष्कर धामी ने क्या कुछ कहा?

Uttarakhand News: न्याय पंचायत स्तर पर अंडर-14 एवं 19 बालक-बालिका वर्ग में कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो एवं मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. विधानसभा स्तर पर वॉलीबाल एवं पिट्टू सीधे तथा न्याय पंचायत स्तर से चयन के आधार की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी.

By: Hasnain Alam | Published: August 18, 2026 5:09:18 PM IST

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया खेल महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया खेल महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य


Uttarakhand News: युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में ‘खेल महाकुंभ 2026- मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी’ के अंतर्गत प्रतियोगिताओं के आयोजन की रूपरेखा निर्धारित की गई है. खेल महाकुंभ का आयोजन न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाएगा.

न्याय पंचायत स्तर की स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिताएं 01 से 10 सितंबर 2026 तक, विधानसभा स्तर की विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताएं 11 से 20 सितम्बर 2026 तक, संसदीय क्षेत्र स्तर की सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताएं 21 से 30 सितम्बर 2026 तथा तथा राज्य स्तर की मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी.

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मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित

न्याय पंचायत स्तर पर अंडर-14 एवं 19 बालक-बालिका वर्ग में कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो एवं मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. विधानसभा स्तर पर वॉलीबाल एवं पिट्टू सीधे तथा न्याय पंचायत स्तर से चयन के आधार की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. संसदीय क्षेत्र स्तर पर मलखम्ब, रस्साकसी, गोली (कंचा), फुटबाल एवं बैडमिंटन सीधे तथा विधानसभा स्तर से चयन के आधार की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

राज्य स्तर पर जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबाल, योगासन, तैराकी, तीरंदाजी, फैंसिग, कुश्ती, पेंचक सिलाट, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बेसबॉल एवं लॉन टेनिस सीधे तथा विधानसभा स्तर से चयन के आधार की अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

महिला ओपन वर्ग तथा दिव्यांगजन महिला-पुरुष ओपन वर्ग के लिए भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं निर्धारित की गई हैं. इस संबंध में निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, उत्तराखंड दीप्ति सिंह विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आयोजन को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा भी की है.

सीएम पुष्कर धामी ने क्या कुछ कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना तथा खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करना है.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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