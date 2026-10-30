Uttarakhand Joshimath Helicopter Crash: जोशीमठ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की हुई मौत; बदरीनाथ से ऋषिकेश जा रहा था विमान

उत्तराखंड के जोशीमठ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. यह हेलीकॉप्टर बदरीनाथ धाम से 6 यात्रियों को लेकर देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा था. हादसे के बाद प्रशासन, SDRF और आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं.

कैसे हुआ हादसा?

उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. बदरीनाथ धाम से 6 यात्रियों को लेकर ऋषिकेश जा रहा ट्रांस कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा खराब मौसम के कारण चांई और थैंग गांव के ऊपर हुआ.

6 लोगों की हुई मौत

हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत की सूचना है. हादसे की जानकारी सेना की ओर से प्रशासन को दी गई थी. इसके बाद प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की लोकेशन ट्रेस की और दुर्घटना की पुष्टि की.