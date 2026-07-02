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उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक… भारी बारिश का कहर जारी, भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग बंद

Kedarnath Pilgrimage Route Closed: उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के बाद सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया.

By: Sohail Rahman | Published: July 2, 2026 6:51:09 PM IST

उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी
उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी


Uttarakhand Orange Alert: उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश और पहाड़ियों से गिरते मलबे और पत्थरों की वजह से चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक पर असर पड़ा है. अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग-मुनकटिया रोड पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई है.

मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

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केदारनाथ यात्रा मार्ग हुआ बंद

गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के बाद सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया. रास्ते से मलबा हटाने के लिए SDRF के जवानों को तैनात किया गया है.

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हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 2 जुलाई से 5 जुलाई तक (3 जुलाई को छोड़कर) कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, कुल्लू में 18, मंडी में 15, सिरमौर में नौ और लाहौल-स्पीति और ऊना जिलों में दो-दो सड़कें बंद हो गईं. SEOC ने बताया कि भारी बारिश के कारण कुल 181 बिजली ट्रांसफार्मर और छह जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुईं.

बुधवार शाम से पोंटा साहिब में 100.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद कसौली (86 मिमी), धर्मपुर (83.4 मिमी), जट्टोन बैराज (77 मिमी), धौलाकुआं (69 मिमी), पछाड़ (60 मिमी), रामपुर (53 मिमी), ऊना (50.4 मिमी), नाहन (38.3 मिमी), पालमपुर (37.8 मिमी) और धर्मशाला (34.1 मिमी) में बारिश हुई. कांगड़ा, जुब्बरहट्टी और भुंतर में भी आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं. शिमला के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने मानसून के मौसम में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की एक टीम तैनात की है.

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Tags: home-hero-pos-2uttarakhand news
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