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उत्तराखंड में आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश, 111 सड़कें बंद; चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा स्थगित

Uttarakhand Heavy Rain Alert: उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है. 111 सड़कें बंद हो गई हैं. आज भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को अस्थाई रूप से रोक दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 29, 2026 12:41:51 PM IST

उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट


Uttarakhand Heavy Rain Alert: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 29 जुलाई के लिए चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है.

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि भूस्खलन और मलबे व बड़े पत्थरों के गिरने के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में 111 सड़कें बंद हो गई हैं. कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ी इलाकों में खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने निवासियों और यात्रियों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

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चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा स्थगित

लगातार भारी बारिश और पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 29 जुलाई के लिए चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है. इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मौसम की स्थिति सामान्य होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी.

यह भी पढ़ें – Parliament Monsoon Session: गौरव गोगोई से लेकर अखिलेश यादव तक, संसद में पेपर लीक बिल डिबेट पर नेताओं ने अब तक क्या-क्या कहा?

उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड मौसम केंद्र ने 29 जुलाई के लिए आठ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. इसके अलावा, 30 जुलाई को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. वहीं, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है. मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

24 घंटों में दर्ज की गई भारी बारिश

पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. देहरादून के मालदेवता इलाके में सबसे अधिक बारिश 233 मिमी दर्ज की गई है. बारिश के अन्य आंकड़ों में देहरादून शहर में 194.5 मिमी, जॉलीग्रांट में 172.2 मिमी, मसूरी में 163 मिमी और ऊखीमठ में 120 मिमी बारिश शामिल है. डिडीहाट में 102 मिमी, मोहकमपुर में 95.8 मिमी, धनोल्टी में 88 मिमी, हल्द्वानी और थल में 83-83 मिमी और चमोली में 80.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. कई अन्य इलाकों में भी 40 मिमी से 70 मिमी के बीच बारिश दर्ज की गई, जिससे नदियों और नालों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई.

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