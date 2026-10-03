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हरियाणा के युवाओं ने देखी उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, CM धामी से बोले- पहाड़ों में दिख रहा बड़ा बदलाव, कनेक्टिविटी से लेकर होम-स्टे तक की तारीफ!

Uttarakhand News: हरियाणा से उत्तराखंड के तीन दिवसीय भ्रमण पर आए युवाओं ने CM पुष्कर सिंह धामी से अपने अनुभव साझा किए. युवाओं ने कनेक्टिविटी, पर्यटन, होम-स्टे, सौर ऊर्जा और सीमांत क्षेत्रों के विकास की सराहना की.

By: Kajal Jain | Published: October 3, 2026 3:02:51 PM IST

हरियाणा के युवाओं ने देखी उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, CM धामी से बोले- पहाड़ों में दिख रहा बड़ा बदलाव, कनेक्टिविटी से लेकर होम-स्टे तक की तारीफ!
हरियाणा के युवाओं ने देखी उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, CM धामी से बोले- पहाड़ों में दिख रहा बड़ा बदलाव, कनेक्टिविटी से लेकर होम-स्टे तक की तारीफ!


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड के तीन दिवसीय भ्रमण पर आए हरियाणा के युवाओं ने भेंट की. युवाओं ने मुख्यमंत्री से अपने भ्रमण के अनुभव साझा करते हुए राज्य में कनेक्टिविटी, पर्यटन, होम-स्टे, सौर ऊर्जा, सीमांत क्षेत्रों के विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

हरियाणा के युवाओं ने कहा कि तीन दिनों के भ्रमण के दौरान उन्हें उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों को करीब से जानने और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से स्थानीय लोगों के जीवन में आ रहे बदलावों को समझने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि अधिकांश भू-भाग पर्वतीय होने के बावजूद उत्तराखण्ड में सड़क एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है. रेलवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है.

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युवाओं ने उत्तराखण्ड के स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर वायु गुणवत्ता की विशेष रूप से सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य में होम-स्टे के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और सरकार द्वारा इसके लिए दी जा रही सहायता से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं. सीमांत क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास भी प्रभावी हैं.

युवाओं ने कहा कि उत्तराखण्ड में तीर्थाटन और पर्यटन के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.  

Tags: uttarakhand news
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