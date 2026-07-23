Home > क्राइम > मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर

मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर

Uttarakhand Sadhu Double Murder Disclose: उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में पथरेश्वर महादेव मंदिर के साधुओं के डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या के पीछे की वजह अवैध संबंध को लेकर पुजारी को ब्लैकमेल करना सामने आया है.

By: JP Yadav | Published: July 23, 2026 9:47:29 AM IST

मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर
मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर


Uttarakhand Sadhu Double Murder Disclose: उत्तराखंड के हरिद्वार में डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 साधुओं को गिरफ्तार करके इसके पीछे चौंकाने वाला खुलासा किया है.अवैध संबंध का खुलासा होने और गद्दी पाने के लिए हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र में आरोपियों ने 2 साधुओं की पहले तो हत्या की और फिर उनका शव गड्ढे में दबा दिया था. दोनों साधुओं को मारने के बाद आरोपियों ने मंदिर के पास ही जंगल में शव दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था. इसके बाद सबूत छिपाने के लिए हॉल में पड़े खून को साफ कर गद्दे को बाहर जला दिया. इसके बाद भागने की कोशिश की. इस दौरान गड्ढा खोदते हुए साधु उत्तम झा ने उन्हें देख लिया था.  उत्तम झा को भी धमकाते हुए अपना फोन व सिम तोड़कर कहीं दूर चले जाने की सलाह दी थी. 

2 साधुओं के बीच थे अवैध संबंध

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि  2 साधुओं अखिल गिरी और उत्तम गिरी के बीच अवैध संबंध थे. एक दिन वह वापस लौटा तो उसने परिसर का एक कमरा बंद पाया. कमरे अमूमन बंद नहीं होते हैं ऐसे में पारस गिरी ने हल्का धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया. सामने बेड पर अखिल गिरी और उत्तम गिरी आपत्तिजनक स्थिति में थे. वहीं, सेवा गिरी और पारस गिरी (जान गंवाने वाले) कुछ दिनों से ही मंदिर में ही रह रहे थे. आरोप है कि पारस गिरी और सेवा गिरी ने मुख्य पुजारी अखिल गिरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. सेवा गिरी और पारस गिरी दोनों ही चाहते थे कि मंदिर की गद्दी उन्हें मिल जाए. 

You Might Be Interested In

रची हत्या की साजिश

पारस गिरी और सेवा गिरी की ज्यादतियां बढ़ने लगीं तो अखिल गिरी और उत्तम गिरी तनाव में आ गए. एक साजिश के तहत ही 18 जुलाई, 2026 की रात को अखिल गिरी ने सेवा गिरी को पगड़ी पहनाकर मंदिर की गद्दी सौंप दी. इसके बाद अखिल गिरी और अन्य तीनों साधुओं ने हत्या की साजिश रच डाली. साजिश के तहत ही अखिल गिरी ने तीन अन्य साथियों आशु, राममिलन, उत्तम गिरी को साथ लिया.

हत्या के वक्त मंदिर में मौजूद थे कुल 7 लोग

अगली कड़ी में तोनों मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर पंचेश्वर मंदिर गए और कुछ देर बाद वापस आ गए. हत्या की मंदिर परिसर में कुल 7 लोग थे. हत्या की प्लानिंग में सेवादार उत्तम झा शामिल नहीं थी, इसलिए वह बगल में ही बने शिव मंदिर में गद्दा लेकर सो गया. इसके बाद चारों आरोपियों (आशु, राममिलन, उत्तम गिरी और अखिल गिरी उर्फ अंकुर) ने सबसे पहले सीसीटीवी बंद कर लिए. अगले चरण में अंदर घुसे और पाठल से गला रेतकर सेवा गिरी की हत्या की. उसके बाद बाथरूम के फर्श पर पारस गिरी को भी मार डाला. 

यह भी पढ़ें:  UP Jija Sali illicit Relation: बहन से मिलने आती थी खूबसूरत, एक रात पत्नी की गैरमौजूदगी में बन गए संबंध

यह भी पढ़ें:  11 साल की बेटी के साथ सोता था पिता, पत्नी रही उसके इरादे से अनजान; राज़ खुला तो उड़ गए होश

यह भी पढ़ें:  कमरे में बिस्तर पर लेटा था पति, प्रेमी संग मिलकर घिनौनी हरकत करने लगी पत्नी; 5 साल बाद खुला रात का सनसनीखेज राज़

 

Tags: home-hero-pos-7uttarakhand
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026
मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर
मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर
मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर
मंदिर परिसर के कमरे में बिस्तर पर 2 साधु क्या कर रहे थे? इसका राज़ खुलता उससे पहले ही हो गया डबल मर्डर